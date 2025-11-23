الجامعة العربية تشارك في اجتماعات مجموعة المانحين لفلسطين بـ بروكسل

شاركت جامعة الدول العربية بناء على تكليف من الأمين العام أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، في اجتماعات مجموعة المانحين لفلسطين، والتي عقدت في بروكسل / بلجيكا على المستويين كبار الموظفين والمستوى الوزاري.

و ترأس وفد الجامعة السفير د. فائد مصطفى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية (رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة)، فيما ضم الوفد كذلك السفير د. جواد كاظم هنداوي رئيس بعثة الجامعة في بروكسل، وسكرتير أول شريفة شودار من البعثة هناك.

وشارك في الاجتماعات التي عقدت في مقر المفوضية الأوروبية في العاصمة البلجيكية بروكسل، ممثلين عن أكثر من 60 دولة ومؤسسة دولية، يتقدمهم رئيس وزراء دولة فلسطين د. محمد مصطفى ووزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة إلى جانب وزراء خارجيه العديد من الدول الأوروبية.

ةنقل سعادة السفير د. فائد مصطفى تحيات الأمين العام أحمد أبو الغيط، مؤكدا أن دعم الشعب الفلسطيني اليوم هو موقف مبدئي وأخلاقي وسياسي في آن واحد، وأن من الضروري أن يوجّه هذا المؤتمر رسالة قوية مفادها بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي أمام الإجراءات التي تهدف إلى خنق الاقتصاد الفلسطيني وتجريد الحكومة من مواردها الشرعية.

وشدد على أن تقديم الدعم العاجل لفلسطين في هذه الظروف هو ليس فقط واجبا إنسانيا، بل هو أيضاً استثمار في الاستقرار الإقليمي، وتعميق لآفاق السلام، هذه الآفاق التي لا يمكن لها ان تتحقق إذا ما استمرّت إجراءات قهر الفلسطينين واستمرت عليهم الضغوط السياسية والاقتصادية.