خيرية علي تحتفل بعيد ميلاد زوجها خالد سليم بكلمات رومانسية

احتفلت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، بعيد ميلاد زوجها، بتوجيه رسالة مؤثرة له، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، عبّرت فيها عن حبها وامتنانها له.

وكتبت خيرية في منشورها: “عيد ميلاد سعيد لزوجي، حبيبي، وأبو بناتنا، شكرًا لملء بيتنا بالحب والقوة كل يوم، وشكرًا لكل من شاركنا تمنياته، حبكم يعني لنا الكثير، عيد ميلاد سعيد، حبيبي".

أحدث أعمال خالد سليم

في سياق متصل، تعاقد الفنان خالد سليم رسميًا على المشاركة في بطولة مسلسل المصيدة إلى جانب حنان مطاوع، في أول تعاون فني يجمع بينهما منذ فترة.

يُذكر أن خالد سليم سبق وشارك في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي شاركته بطولته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالمفاجآت والتقلبات الدرامية.