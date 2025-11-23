شبكة إجرامية.. محامي الأطفال المجني عليهم داخل إحدى المدارس يكشف كواليس جديدة

دعا عبد العزيز عز الدين، محامي الأطفال المجني عليهم جسديا بإحدى المدارس، كل ولي أمر أصيب ولده أو أبنته داخل المدرسة، أن يتقدم ببلاغ أو يمده بمعلومات للتوصل للشبكة الإجرامية التي اعتدت على الأطفال داخل المدرسة.

وقال عبد العزيز عز الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، انه يناشد الجميع عدم وضع صور الأطفال المعتدى عليهم حفاظا عليهم، معلقا : كفاية اللي حصلهم".

وتابع محامي الأطفال المجني عليهم جسديا بإحدى المدارس، أنه لا بد أن يكون هناك رقابة صارمة على المعلم والمدارس، مؤكدا أنه سيكون هناك إعادة للكشف على الأطفال الذين تم الإعتداء عليهم، لكشف الحقائق كاملة.

وأشار عبد العزيز عز الدين إلى أن هناك أحد الباعة الذي كان يعمل أمام المدرسة وأكد في تحقيقات النيابة أنه ترك المكان نظرا لما يتم من جرائم تحرش داخل المدرسة، مؤكدا أنه لا بد من التحقيق بشكل كامل مع إدارة المدرسة ومدير الأمن والمشرفين، والعمال، لأن ما تم يدل على ان هناك شبكة إجرامية كانت داخل المدرسة.