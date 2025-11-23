7 سنوات سجن مش كفاية.. ياسمين عز تطالب بعقوبات رادعة ضد المعتدين على أطفال المدارس

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أنه أناشد وزير التربية والتعليم بعدم وضع المدرسة التي وقعت فيها حادثة الإعتداء الجسدي على الأطفال، تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة، ولكن لا بد من إغلاق المدرسة حتى يكون عبرة لجمميع المدارس.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لا بد من وجود قوانين رادعة لتلك الجرائم التي تحدث للأطفال داخل بعض المدارس، معلقة "العقوبة بتكون 7 سنوات فقط على الرغم من الأذى النفسي والجسدى الذي سببه الأطفال.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس”، أنه “مفيش موضوع قهرني وحرق دمي غير موضوع الإعتداء الجسدي على الأطفال”