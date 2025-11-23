وكالة الفضاء المصرية تستقبل وفد جمعية المهندسين البحرينية لبحث آفاق التعاون الاستثماري

استقبلت وكالة الفضاء المصرية برئاسة الدكتور مهندس ماجد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبرفقته الدكتور محمد إبراهيم - مدير عام الادارة العامة للتسويق - اليوم الأحد، وفدًا من جمعية المهندسين البحرينية برئاسة الدكتورة رائدة العلوي رئيسة جمعية المهندسين البحرينية ، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الراسخة بين مصر ومملكة البحرين، ودعم مسارات التعاون الهندسي والتقني والتدريبي بين الجانبين.

بحث آفاق التعاون الاستثماري والهندسي

وقد رحّب الرئيس التنفيذي بالوفد الزائر، معربًا عن بالغ تقديره للعلاقات المصرية البحرينية وما تشهده من تطور مستمر، مؤكدًا أن هذه الزيارة تُعد خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون، وبناء شراكات عربية نوعية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة وعلوم الفضاء.

كما أشار إلى تطلع الوكالة للتنسيق المشترك في مجالات التدريب، والفعاليات العلمية، والمؤتمرات الإقليمية والدولية، بما يعزز مكانة الوكالة كهيئة اقتصادية وطنية تمتلك إمكانات متقدمة ومنظومة متكاملة من المعامل المتخصصة والبنية التحتية الفضائية الحديثة، فضلًا عن امتلاكها منطقة تكنولوجية حرة والتي تعد كأحد الأذرع الفنية والاستثمارية التي تؤهلها لقيادة مشروعات الابتكار والتقنيات المتقدمة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة رائدة العلوي، رئيسة جمعية المهندسين البحرينية، عن شكرها وتقديرها لوكالة الفضاء المصرية على حفاوة الاستقبال وإتاحة هذه الفرصة المهمة، مشيرة إلى أن الجمعية تعتمد نهجًا سنويًا لزيارة أبرز القطاعات الهندسية والتقنية المؤثرة في الوطن العربي. وأكدت أن استضافة وكالة الفضاء المصرية تمثل قيمة كبيرة لما تحظى به الوكالة من دور ريادي وثقل بارز في مجال تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية.

عقب الكلمات الترحيبية، تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين في لفتة تعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتُبرز الرؤية المستقبلية لفرص التعاون المشتركة.

وتضمن برنامج الزيارة عرضًا تقديميًا من جانب رئيسة الجمعية حول أهداف الجمعية وأدوارها المهنية والتطوعية في دعم قطاع المهندسين في البحرين، إلى جانب جهودها في تطوير الكفاءات الهندسية وتنظيم المؤتمرات الفنية المتخصصة.

كما شهدت الزيارة قيام د/ محمد إبراهيم بتقديم عرضًا شاملًا عن وكالة الفضاء المصرية، استعرض أبرز مهامها وأنشطتها، والقطاعات والمراكز والمعامل المتطورة التابعة لها، بالإضافة إلى أهم الأقمار الصناعية التي تم إطلاقها والمشروعات الفضائية القادمة.

وتبع ذلك جولة ميدانية في معامل الوكالة

إلى جانب زيارة أكاديمية الفضاء (CDF) وSpace Keys، حيث شُرح للوفد أبرز البرامج التدريبية المتخصصة.

واختُتمت الزيارة بالتقاط الصور التذكارية التي وثّقت هذا اللقاء المهم.