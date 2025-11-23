محافظ الدقهلية يكشف آخر التفاصيل والاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أنه تم الإستعداد، للبدء في إنتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب، مشيرا إلى أن الدقهلية يوجد بها كثافة سكانية عالية، لذا وصل عدد اللجان الفرعية 795 لجنة.

وقال طارق مرزوق، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء جديد”، عبر فضائية “المحور”، أنه أعلنا عن أنه سينكون على الحياد من جميع المرشحين، مؤكدا أنه نعمل على تيسير جميع الإجراءات للناخبين.

وتابع محافظ الدقهلية، ان الجميع متعاون، مؤكدا أنه نرغب في أن يخرج الإستحقاق الإنتخابي بشكل مميز، مؤكدا أنه نرغب في أن يكون هناك مشاركة من المواطنين بكثافة في العملية الإنتخابية.

وأشار إلى أنه يبلغ إجمالي عدد المرشحين على مقاعد الدقهلية 288 مرشحًا، يتنافسون لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 17 مقعدًا محجوزًا للقائمة، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.