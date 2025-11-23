تحرك أمريكي مرتقب ضد الإخوان.. وأحمد موسى: القرار قد يغير المشهد الدولي

قال الإعلامي أحمد موسى، خلال تعليقه على تطور عاجل في الساحة السياسية، إن مصادر إعلامية أمريكية تحدثت عن استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار قرار رسمي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية.

واعتبر موسى أن الخطوة المتوقعة، إذا تم الإعلان عنها، ستشكل ضربة حاسمة للجماعة على المستوى العالمي.

وخلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أوضح موسى أن ترامب لوح باتخاذ إجراءات بالغة الشدة تجاه التنظيم، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل تطورًا دوليًا خطيرًا ورسالة مباشرة لكل الجهات التي تقدم دعمًا للإخوان.

وأشار موسى إلى أن التصنيف المحتمل سيفتح الباب أمام إجراءات موسعة، منها تعقب العناصر المنتمية للجماعة، تجميد أرصدتهم، إغلاق مقارهم ووسائلهم الإعلامية، وفرض قيود واسعة على سفرهم وتمويلهم. كما سيؤدي بحسب موسى إلى منع المؤسسات المالية من التعامل مع أي كيان يرتبط بالتنظيم، إضافة إلى التوسع في الملاحقات القضائية.

وفي ختام حديثه، أكد موسى أن القرار الأمريكي المنتظر قد يشكل نقطة انطلاق لتحرك دولي أوسع، يدفع العديد من الدول إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ما سيزيد من الضغوط على الجماعة ويحد من نفوذها في عدة مناطق حول العالم.