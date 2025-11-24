صفقات بالجملة .. طيران الرياض يعقد اتفاقيات عالمية بدبي لتجهيز أسطوله الجوي

أعلنت شركة "طيران الرياض"، الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، عن التوصّل إلى مجموعة من الاتفاقيات في مجالات التقنية والتدريب والسفر مصمّمة لتوسيع عملياتها وتعزيز تجربة الركاب.

وتأتي هذه التعاونات المحورية التي أبرمتها طيران الرياض في معرض دبي للطيران 2025، تشمل دعم أسطول طائرات A321neo من خلال طلبات جديدة للمحركات وأحدث أجهزة المحاكاة، إضافة إلى التقنيات والصيانة الشاملة والعمليات الرقمية لطائرات Boeing 787 Dreamliners.

جهازي محاكاة لتدريب على أسطول A321neo

وقعت شركتا طيران الرياض وشركة المروحيات (THC)، المشغل الحصري للطائرات المروحية التجارية في المملكة، والتابعتان لصندوق الاستثمارات العامة، مذكرة تفاهم استراتيجية تُمهّد الطريق لتعاون مستقبلي لتعزيز راحة السفر وفتح آفاق جديدة للتنقل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، كجزء من مساهمة طيران الرياض في منظومة الطيران سريعة التطور في المملكة. ويتماشى هذا التعاون مع مهمة صندوق الاستثمارات العامة في تعزيز القطاعات الاستراتيجية، ويدعم رؤية السعودية 2030.

تمهيداً لإطلاق أسطولها من طائرات إيرباصA321، وقّعت طيران الرياض اتفاقيات مع شركتي CAE للتكنولوجيا وCFM LEAP لتوريد المحركات. وسوف تحصل طيران الرياض بموجب اتفاقية CAE على جهازي محاكاة كاملة لطراز Airbus A321neo (FFS)، مصحوبين باتفاقية تشغيل مركز التدريب (TCOP) لمدة خمس سنوات، دعماً لاحتياجات تدريب الأطقم. وينضم جهاز محاكاة الطيران الكامل من طراز A321neo إلى جهازين من طراز Boeing 787-9 تم الحصول عليهما في العام 2023 في مراكز تدريب طيران الرياض، والتي ستشغلها CAE.

120 محرك لتشغيل 60 طائرة إيرباص

وشهدت الاتفاقية الموقّعة مع CFM LEAP طلباً مؤكد لـشراء 120 محركاً من طراز CFM LEAP-1، وذلك لتشغيل أول 60 طائرة من عائلة إيرباص A321neo التابعة لطيران الرياض، إضافة إلى توريد المحركات الاحتياطية. وتتميز محركات CFM LEAP بتقنيات متقدمة مثل شفرات المراوح المركّبة والمركّبات السيراميكية، ما يوفّر كفاءة وقود أعلى بنسبة 15% وانبعاثات كربونية أقل بنسبة 15% مقارنة بمحركات CFM56 من الجيل السابق.

دعم رقمي شامل لأسطول طائرات الدريملاينر

لدعم أسطولها من طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر، وقّعت طيران الرياض اتفاقية دعم شامل للمكونات (TCS) وصيانة وإصلاح وتجديد لمدة عشر سنوات مع لوفتهانزا تكنيك، اضافة الى انضمامها لنظام العمليات التقنية الرقمية (Digital Tech Ops) باستخدام برنامج M&E AMOS.

يوفّر نظام TCS لطيران الرياض إمكانية الوصول على مدار الساعة وطوال أيام السنة، إلى شبكة تجمع قطع الغيار العالمية الرائدة في الصناعة التابعة لشركة لوفتهانزا تكنيك، والتي يمكن للشركة من خلالها زيادة توافر مكونات طائرات 787 دريملاينر بشكل كبير. وسوف يتاح لطيران الرياض الاستفادة من مزايا التكلفة مقارنة بتوفير قطع الغيار داخلياً. وتشمل الصفقة ايضاً الدعم الشامل لحالة الطائرات المتوقفة عن العمل، حيث يضمن لطيران الرياض أقصر زمن استجابة ممكن ودعماً لوجستياً مخصصاً للمكوّنات الأساسية من حيث الوقت.

أنظمة هبوط ومكابح كربونية

كما أبرمت طيران الرياض اتفاقية طويلة الأمد مع شركة سافران لأنظمة الهبوط Safran Landing Systems من أجل تزويد أسطولها الذي يضم أكثر من 70 طائرة بوينغ 787-9 بعجلات ومكابح كربونية كهربائية. وتوفر سافران أنظمة هبوط تصل قدرتها الى 250 رطلاً (113 كجم) لكل طائرة – وهو عامل رئيسي لتحسين أداء الطائرات. وفي ظروف الجويّة لمطار الملك خالد الدولي، يجب على المكابح امتصاص المزيد من الطاقة الحركية لأنّ الهواء أقل كثافة، ما يقلّل من مدى الأجنحة وقوة دفع المحركات العكسية. فكلما كانت المكابح أخف، كانت قدرتها على التبريد أكبر. ويترجم هذا مباشرةً إلى تحسين كفاءة الوقود وتقليل تكاليف التشغيل.

وفي إطار هذا الاتفاق، ستقوم سافران لأنظمة الهبوط بتوفير أحدث جهاز اختبار للمكابح الكهربائية لطائرة 787، وتطوير قدرة الإصلاح لدى طيران الرياض، وتدريب الفنيين المحليين، ما يدعم الأداء طويل الأمد لشركات الطيران ونمو نظام الطيران في المملكة العربية السعودية.