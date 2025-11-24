محافظ القاهرة: متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة

يترأس الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الآن اجتماعًا موسعًا بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة والتى تمت اقامتها داخل الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارىء والسلامة العامة لمتابعة الاجراءات والتيسيرات التى اتخذتها المحافظة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب التى انطلقت فى التاسعة صباح اليوم .

وأكد محافظ القاهرة، وجود ربط بين غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية .

وأكد محافظ القاهرة، جاهزية كافة المقار الانتخابية بالعاصمة لاستقبال الناخبين ، مشيرًا إلى أن ٨٢.٦% من سكان القاهرة لهم حق التصويت حيث يبلغ عدد الناخبين فى القاهرة حوالي ٨٦٢١٣٠٥ ناخب من إجمالى١٠٤٢٧٠٣٠ مواطن طبقًا لآخر تعداد موزعون علي ١٩ لجنة عامة بها ٧٢٤ لجنة فرعية داخل ٣٣٤ مركز انتخابي يتنافس فيها المرشحون على ٦٢ مقعدًا منهم ٣١ مقعد فردى ، و٣١ مقعد فى القائمة .

وأشار محافظ القاهرة إلى وجود متابعة للعملية الانتخابية على مدار الساعة لتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة .

وأكد محافظ القاهرة على ثقته فى قيام المواطنين بالمشاركة بفعالية في الانتخابات، داعيًا المواطنين إلى ضرورة التوجه إلى صناديق الاقتراع لإظهار الوجه الحضارى للدولة المصرية وممارسة حقهم الدستورى، مؤكدًا أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية .