الاسمعلاوية بيقولوا كلمتهم.. المرأة تتصدر المشهد في انتخابات النواب

تصدرت المرأة الاسمعلاوية المشهد الانتخابي في الساعات الأولي من انطلاق المرحلة الثانية في يومها الأول لانتخابات مجلس النواب 2025.



وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.



يشار الي أن محافظة الإسماعيلية قامت بتجهيز عدد ١٦٨ مركز انتخابي، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.



ويبلغ نصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:

مقاعد القائمة: ٣ مقاعد

مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر



ورفعت محافظة الاسماعيلية درجة الاستعداد بالمحافظة استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية عن خطة التأمين الطبي خلال انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، والتي اليوم الإثنين وتسنمر غدا الثلاثاء.

وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أن المديرية أعدت خطة للتأمين الطبي داخل وخارج المقار الانتخابية، ومنها إعداد خطة وقائية وقيام أقسام "ترصد الأمراض "المعدية، مراقبة الأغذية وصحة البيئة بأعمالهم في محيط اللجان الانتخابية، فضلًا عن قيام فرق المكافحة بتطهير اللجان الانتخابية بالمراكز والقرى والأحياء ومعاينتها من الداخل، والتواصل مع الجهات المعنية في حال وجود أي ملاحظات لإجراء عملية الاقتراع في مناخ صحي للمواطنين.

كما وجَّهت برفع درجه الاستعداد بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، تحسبًا لأية طوارئ، مؤكدة على توفير جميع الأدوية وكل التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية خلال أيام الانتخابات.

وتأتي هذه الجهود لضمان بيئة صحية آمنة خلال العملية الانتخابية، ودعم جاهزية اللجان لاستقبال المواطنين في أفضل الظروف.