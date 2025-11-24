قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
أخبار البلد

تفوق نسائي.. تقرير حقوقي يرصد تباين في عملية التصويت بمحافظات المرحلة الثانية

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

واصلت فرق الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، عملية الرصد والمتابعة لأعمال التصويت داخل اللجان الانتخابية بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، والتي انطلقت في التاسعة من صباح اليوم الإثنين 24 نوفمبر 2025 في 13 محافظة.

وشهدت اللجان الانتخابية خلال الساعات الأولى من بدأ عملية التصويت إقبالا واضحا من جانب الناخبين في مختلف محافظات المرحلة الثانية، وهو ما يعكس ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات المشاركة مقارنة بالمرحلة السابقة.

ويرجع الائتلاف هذا الإقبال إلى حالة الطمأنينة التي استشعرها الناخبون بعد رسالة رئيس الجمهورية، وما تلا ذلك من انضباط في عمل اللجان الفرعية، فضلًا عن الطبيعة التصويتية النشطة للدوائر الريفية التي تُعرف بارتفاع نسب المشاركة فيها قياسًا بالدوائر الحضرية.

ورغم هذا الإقبال العام، فقد رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، تباينًا واضحًا في توجهات الحشد تبعًا لطبيعة كل دائرة.

وبرزت هيمنة لافتة للمستقلين على حركة الناخبين وتجمعاتهم حول مقار الاقتراع في الدوائر الريفية بمحافظات الدلتا، وذلك في ظل حضور قوي للعائلات ورموزها التقليدية وقدرتها على حشد الكتل التصويتية خاصة في محافظات الشرقية والدقهلية والغربية، وهو ما يعكس الثقل الاجتماعي للعائلات وقدرتها على التأثير في اتجاهات التصويت داخل هذه الدوائر.

وعلى النقيض من ذلك، رصد المتابعون أداءً أكثر تنظيمًا لصالح مرشحي الأحزاب داخل الدوائر الحضرية في القاهرة ومحافظات القناة، حيث اعتمدت الحملات الانتخابية على مجموعات تصويتية صغيرة ومنظمة بعيدًا عن أساليب الحشد التقليدي واسعة النطاق.

ورغم التزام هذا الأسلوب بالقواعد الانتخابية، فقد تم تسجيل بعض مظاهر الحشد المؤسسي المرتبط بالمصانع والشركات في دوائر مثل التجمع الخامس وشبرا الخيمة وقويسنا والمحلة، وإن ظل ذلك في نطاق محدود مقارنة بالدوائر الريفية.

وفي سياق موازٍ، ورغم الكثافات النسائية الواضحة داخل لجان المرحلة الثانية، فإن دائرة الزقازيق قد شهدت نمطًا تصويتيًا نسويًا مميزًا ارتبط مباشرة بوجود أكثر من مرشحة بارزة، من بينهن نائبتان حاليًا تخوضان المنافسة، الأمر الذي خلق حالة من التصويت الجندري وشجع النساء على المشاركة بكثافة غير مسبوقة في هذه الدائرة تحديدًا.

ويؤكد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هذه الأنماط المتباينة بين الريف والحضر، وبين المستقلين والأحزاب، وبين التصويت العام والتصويت الجندري، تعكس خريطة انتخابية معقدة تتأثر بالمتغيرات الاجتماعية والتنظيمية في كل دائرة، وأن الصورة النهائية لهذه الاتجاهات ستتضح بشكل كامل مع نهاية اليوم الانتخابي وإعلان النتائج الرسمية.

فيما جاءت عمليات الرصد كالتالي: 

محافظة الإسماعيلية

  • لجنة رقم 56: مدرسة عباس العقاد الابتدائية — حي السلام، الطريق الدائري.
  • لجنة رقم 57: مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية — تقاطع شارع المنيرة مع شارع دمنهور، ملاصقة لمدرسة الناصرية.
  • لجنة رقم 58: مدرسة عمر مكرم الابتدائية — شارع القليوبية مع شارع جرجا، عرايشية مصر.
  • لجنة رقم 59: مدرسة رفاعي الطهطاوي الابتدائية — شارع المنصورة ودمنهور.
  • لجنة رقم 60: مدرسة القناة الابتدائية — شارع سوق الجمعة.
  • لجنة رقم 61: مدرسة الوحدة العربية الابتدائية المشتركة — خلف قسم شرطة ثالث.
  • لجنة رقم 62: مدرسة الوحدة العربية الابتدائية المشتركة — خلف قسم شرطة ثالث.
  • لجنة رقم 63: مدرسة الشيخ زايد الابتدائية — أمام قسم شرطة ثالث.

محافظة الشرقية

  • لجنة رقم 10: مدرسة الشهيد سعيد صالح عبدالعزيز الإعدادية — طاروط.
  • لجنة رقم 11: مدرسة شنبابة الابتدائية — شنبابة.
  • لجنة رقم 12: مدرسة شنبابة الابتدائية — شنبابة.
  • لجنة رقم 13: مدرسة الشهيد محمود شاكر الابتدائية — الكتارية.
  • لجنة رقم 14: مدرسة الشهيد محمود محمد إمام عبدربه للتعليم الأساسي — كفر أبوحنا.

محافظة القاهرة

  • لجنة رقم 6 – مدرسة بشير نصر الإعدادية –  حدائق القبة.
  • لجنة رقم 7 – مدرسة شبرا الرسمية لغات بنات – جنونتان ميدان الخلفاوي 2.
  • لجنة رقم 8 – مدرسة قاسم أمين الإعدادية – كائن السيد فاطمة النبوية.
  • لجنة رقم 9 – مدرسة قاسم أمين الإعدادية – كائن السيد فاطمة النبوية.
  • لجنة رقم 10 – مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية – جن أحمد إبراهيملجنة رقم 11 – مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية – جن أحمد إبراهيم.
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية محافظات المرحلة الثانية انتخابات مجلس النواب المصري مجلس النواب انتخابات مجلس النواب محافظات الدلتا محافظة القاهرة

