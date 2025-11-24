باسل رحمي: نعمل على تعزيز التبادل الثقافي ودعم أصحاب الحرف التراثية وفتح أسواق عربية لمنتجاتهم المتميزة

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر حرص الجهاز على إتاحة مختلف أوجه الدعم التسويقي لأصحاب المشروعات الصغيرة خاصة تلك التي تتمتع بقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعربية ومن أهمها قطاع الحرف اليدوية والتراثية، ومساعدة أصحاب هذه المشروعات على تطوير منتجاتهم وتصديرها للخارج والعمل على مشاركتهم بشكل مستمر في الفاعليات والمعارض الهامة على مختلف المستويات الإقليمية والدولية مما يسهم في الارتقاء بجودة منتجاتهم ويساعد مشروعاتهم على الاستمرار والتطور والنمو موضحا أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للنهوض بقطاع الحرف اليدوية وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للمشروعات التراثية التي تم إطلاقها مؤخرا.

وأضاف رحمي أن جهاز تنمية المشرعات يحرص على المشاركة في معرض بنان بالرياض في المملكة العربية السعودية بشكل دوري باعتبار المعرض منصة كبيرة للحِرَف والصناعات اليدوية، تتيح لأصحاب المشروعات فرص حقيقية للتعرف على قاعدة كبيرة ومختلفة من العملاء للوقوف على متطلباتهم والعمل على تلبيتها بجانب تبادل الخبرات مع المشاركين من أصحاب الحرف اليدوية من شتى الدول.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن مصر تشارك في هذه الدورة من معرض بنان السعودي من خلال الجهاز ضمن عدد من الدول العربية ، حيث تعرض مجموعة من الحرف التراثية العريقة التي يتميز بها المبدعين المصريين مشيرا إلى أن المشاركة المصرية تأتي لتعزيز التبادل الثقافي بين مصر والسعودية، وإبراز العمق الفني والتراثي للحرف المصرية أمام الزوار من مختلف دول العالم.

ويعد “معرض بَنان” منصة كبيرة للحِرَف والصناعات اليدوية، حيث تعقد نسخته الثالثة بتنظيم من هيئة التراث في المملكة العربية السعودية وذلك خلال الفترة من 13 إلى 26 نوفمبر 2025، ويُركّز المعرض على دعم الحرفيين والحرفيات، وتمكينهم، وإبراز مهاراتهم ومنتجاتهم التقليدية والمعاصرة، بينما يُشارك في المعرض أكثر من 40 دولة مع اعتبار الصين ضيف شرف المعرض.





