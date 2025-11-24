رئيس القابضة للمياه يبحث مع إكوتل لتكنولوجيا المعلومات سُبل دعم مشروعات التحول الرقمي

واصل المهندس أحمد جابر شحاتة، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جولته داخل أجنحة الشركات المشاركة في مؤتمر ومعرض IWWI Cairo 2025، حيث قام بزيارة جناح شركة «اكوتل»، وذلك بحضور الدكتور أبو العباس عيسى نائب رئيس الشركة القابضة، والمهندس عبدالله مصطفى كامل، رئيس قطاع العلاقات الحكومية بشركة اكوتل.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس عبدالله مصطفى كامل أحدث الحلول المتقدمة التي تقدمها «إيكوتيل» في مجالات التحول الرقمي، تطوير البنى التحتية التقنية، الأنظمة الذكية، وإدارة وتشغيل مراكز البيانات، موضحًا أن الشركة تعمل على تقديم رؤية شاملة تدعم المؤسسات الحكومية في رفع كفاءة التشغيل، تحسين جودة الخدمات، وضمان أعلى درجات أمن المعلومات.

وتناول المهندس عبدالله كامل خلال العرض مشروع مركز البيانات (Data Center) الذي تنفذه الشركة، مؤكدًا أنه يمثل أحد أبرز عناصر دعم التحول الرقمي داخل القطاعات الحيوية، لما يوفره من قدرات متطورة في تكامل الأنظمة، إدارة البيانات، تعزيز منظومات الحماية السيبرانية، وتوفير بنية تشغيل عالية الاعتمادية تواكب المعايير العالمية.

وأعرب المهندس أحمد جابر عن تقديره لما تقدمه «إيكوتيل» من حلول وتقنيات تكنولوجية رائدة، مؤكدًا أن التحول الرقمي وحماية البنية المعلوماتية يمثلان محورًا أساسيًا في استراتيجية الشركة القابضة لرفع كفاءة التشغيل والإدارة. كما شدد على أن ربط الشركة القابضة بجميع الشركات التابعة عبر منصة رقمية موحدة وآمنة سيُسهم في تعزيز التكامل، سرعة تبادل البيانات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجاءت الجولة بحضور فريق من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة القابضة، حيث تمت مناقشة آفاق التعاون المستقبلية مع وفد «إيكوتيل»، وسبل دعم البنية الرقمية لشركات المياه والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، بما يحقق رؤية الدولة في تطوير وإدارة المرافق الحيوية باستخدام أحدث التقنيات والأنظمة المؤمّ