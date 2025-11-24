أسقف المنصورة يطالب المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية وحسن اختيار من يمثلهم

أدلى الانبا اكسيوس، اسقف المنصورة وتوابعها، بصوته فى انتخابات مجلس النواب بلجنة مدرسة عمر بن عبدالعزيز الابتدائية بشارع الجلاء بمدينة المنصورة.

وقد وصل أسقف المنصورة إلى مقر اللجنة الانتخابية يرافقه القمص سيرافيم وديع وكيل مطرانيه المنصوره وتوابعها، ولولا حورجي، مسؤول العلاقات العامة بمطرانية المنصورة، الى مقر اللجنة للإدلاء بصوته فى الدائرة الأولى بالمنصورة حيث رافقهم وفد من الكنيسة.

واشاد الانبا اكسيوس بجهود وزارة الداخلية الكبير لتنظيم عملية الدخول والإشراف القضائي على العملية الانتخابية.

وطالب أسقف المنصورة المواطنين بالمشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وحسن اختيار من يمثلهم فى مجلس النواب المقبل.

ويتنافس على المقاعد الفردية في محافظة الدقهلية 289 مرشحًا، لشغل 21 مقعدًا بالنظام الفردي في 10 دوائر انتخابية ، بالإضافة إلى 17 مقعدًا للقائمة الوطنية من أجل مصر، ليصل إجمالي مقاعد المحافظة في مجلس النواب إلى 38 مقعدًا.

ويبلغ عدد المقار الانتخابية 657 مقرًا، تضم 795 لجنة فرعية، داخل 604 مدرسة، 45 معهد، 7 مراكز شباب 2 جمعية زراعية، و2 جمعية اهلية، ووحدة طب أسرة ووحدة محلية.

بينما يبلغ عدد اللجان العامة 10 لجان، وأن عدد الناخبين المسجلين بلغ 4 ملايين و708 آلاف و301 ناخبًا، ضمن 10 دوائر انتخابية.