بعد الإدلاء بصوته.. أمين سر دفاع الشيوخ يدعو المصريين للمشاركة في انتخابات النواب

دعا اللواء عصام العزب أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ ، المصريين من لهم حق التصويت في المرحلة الثانية لإنتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية ، المشاركة والنزول بكثافة في إنتخابات مجلس النواب للادلاء بأصواتهم مؤكداً أن المشاركة واجب وطني علي كل مواطن لح حق التصويت ، وأن صندوق الإنتخابات هو الفبصيل في نجاح مرشح أو عدم توفيقه وهي فرصة هامة ،وان الصوت سيكون فارق.

وأضاف " العزب" في تصريحات صحفية له اليوم بعد الادلاء بصوته بانتخابات مجلس النواب ان مشاركة المواطنين في التصويت في الانتخابات يضمن برلمان قوي يعبر عن إرادة الناخبين خاصة بعد الإجراءات التي إتخذتها الهيئة العليا للانتخابات من محظورات وضوابط تضمن خروج الانتخابات بشكل يليق بمكانة الدولة المصرية موضحاُ أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشان الإنتخابات سيكون حافز قوي لنزول المصريين والمشاركة بكثافة في التصويت في الإنتخابات.

وأضاف "أمين سر لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشيوخ ، أن مشاركة المواطنين في التصويت بكثافة في المرحلة الثانية ستكون أكبر رد علي الشائعات ومن يشككون في نزاهة الإنتخابات وتابع قائلاً: خاصة وأنه تم تلافي كافة الشكاوي التي وردت في المرحلة الاولي من عملية الإنتخابات النيابية

وأشاد "العزب" بجهود وزارة الداخلية في تامين العملية الإنتخابية لكي تخرج بشكل يليق بالدولة المصرية ، كذلك جهود الهيئة الوطنية للإنتخابات ،والقضاة المشرفين علي العملية الإنتخابية وانطلقت في التاسعة صباح اليوم الاثنين تصويت الناخبين في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل مصر، حيث يتوجّه الناخبون في 13 محافظة إلى صناديق الاقتراع على مدار يومي 24 و25 نوفمبر الجاري للإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في مجلس النواب بالفصل التشريعي الثالث.