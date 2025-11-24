قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجنة إعداد البعثة الطبية لحج 2026 توصي بدقة الكشف الطبي على الحجاج في المستشفيات المعتمدة
دين عدل ورحمة.. مفتي الجمهورية: أفعال المتطرفين وسلوكياتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة
«الهيئة الوطنية» ترصد انتهاكات انتخابية.. تفاصيل
عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين
اجتماع طارئ لمجلس إدارة القومي للطفولة والأمومة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأطفال
سحب منخفضة تغطي السواحل والوجه البحري| تفاصيل حالة الطقس
انتخابات مجلس النواب.. إقبال ملحوظ في "السيدة زينب" و"الخليفة"
صحفي: الانضباط يتصدر المشهد في المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2025
الوطنية للانتخابات توجه الشكر لوزارة الداخلية لضبط المخالفات الانتخابية خارج اللجان
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
توافد السيدات وكبار السن على اللجان الانتخابية في الشروق والتجمع الأول

أ ش أ

توافد عدد كبير من الناخبين على اللجان الانتخابية منذ بدء عملية التصويت بمدينة الشروق والتجمع الأول؛ وذلك خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

ففي الشروق، تصدرت السيدات وكبار السن المشهد الانتخابي في الساعات الأولى منذ بدء عملية التصويت، حيث تواجدوا أمام مقار اللجان الانتخابية في مدرستي الشهيد رائد ياسر جنينة الرسمية المتميزة لغات وطبري الشروق؛ للإدلاء بأصواتهم، جنبًا إلى جنب مع الشباب، وذلك وسط توقعات بزيادة أعداد الناخبين من الشباب والعاملين في الساعات المقبلة بعد انتهاء فترات دراستهم وأعمالهم.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات تنظيمية؛ للتيسير على الناخبين، فيما يشهد محيط اللجان استعدادات أمنية مشددة؛ لتأمين العملية الانتخابية وضمان سلامة الناخبين.

كما تم اتخاذ مجموعة من التيسيرات لضمان سهولة عملية التصويت خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والتي تضمنت توفير كل ما يلزم من كراسي متحركة وغيرها؛ لتمكينهم من إعمال حقهم الدستوري في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب.

وفي التجمع الأول، توافد عدد كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس النواب، وشهدت لجان مدرسة الشهيد البطل أحمد محمود مصطفى أبو العنيين ومدرسة مدينتي للغات والمدرسة البريطانية توافدًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لبدء الاقتراع، حيث تنوع الوافدين بين فئات الشباب والمرأة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وسط أجواء تنظيمية هادئة ومؤمنة. 

وتنوع الناخبين يعكس تأكيد الوعي السياسي لديهم ودعمهم لجهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة من خلال المشاركة الفعالة في عملية التصويت، كما تؤكد مشاركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة مدى التزامهم بواجبهم الوطني بالاستحقاق الانتخابي.

وحرص المنظمون والشباب على تقديم كافة سبل الراحة لهم ومساعدتهم خلال الإدلاء بأصواتهم وضمان راحتهم خلال التصويت. 

