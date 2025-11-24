وزير الخارجية يبحث مع نظيره الموريتاني آفاق زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٥، مع الدكتور محمد سالم ولد مرزوك وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني، وذلك على هامش القمة الأفريقية – الأوروبية المنعقدة في أنجولا.

أعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بعلاقاتها مع دولة موريتانيا الشقيقة، مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والتنموية، والبناء على ما يجمع البلدين من روابط وثيقة.

كما تم بحث آفاق زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتفعيل آليات التنسيق الثنائي في إطار اللجان المشتركة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على المستويين العربي والأفريقي، حيث أكد الوزيران على أهمية تعزيز التشاور والتعاون لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.