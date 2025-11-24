خبير: المركبات مسؤولة عن 23% من تلوث العالم.. والصين تتصدر تطوير السيارات الكهربائية

أكد المهندس جمال عسكر، خبير صناعة السيارات، أن الانبعاثات الكربونية السامة الصادرة عن المركبات تمثل نحو 23% من إجمالي التلوث العالمي، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يعكس أهمية التوجه نحو بدائل صديقة للبيئة.

شراء السيارات الكهربائية

وأضاف عسكر، خلال حوار تليفزيوني ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة ON، أنه يؤيد التوسع في شراء السيارات الكهربائية، موضحًا أنها تمتلك العديد من المزايا إلى جانب بعض العيوب التي ما زالت قيد المعالجة.

وأوضح خبير السيارات أن الصين تُعد اليوم العملاق الأكبر في صناعة السيارات الكهربائية على مستوى العالم، حيث تضخ استثمارات ضخمة في مجالات البحث والتطوير بهدف معالجة التحديات التي تواجه هذه الصناعة، وعلى رأسها مخاطر انفجار البطاريات في درجات الحرارة المرتفعة أو بسبب أي تسريب داخلي.

التطور التكنولوجي

وأشار عسكر إلى أن استمرار هذا التطور التكنولوجي سيسهم في تحسين كفاءة السيارات الكهربائية ويعزز انتشارها عالميًا كبديل آمن ونظيف مقارنة بالسيارات التقليدية المعتمدة على الوقود الأحفوري.