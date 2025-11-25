قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
مدبولي: التعليم الفني والتكنولوجي ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قوي
الموضوع انتهى .. خالد الغندور يكشف تفاصيل مشادة تريزيجيه وبن شرقي
روسيا تعلن استهداف بنى النقل والطاقة والمجمع العسكري الأوكراني في هجمات واسعة النطاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الوهاب شوقي: لم أعد تصوير مشاهد لتمرير فيلم "آخر المعجزات" من الرقابة

فيلم أخر المعجزات
فيلم أخر المعجزات
محمد نبيل

أكد المخرج عبد الوهاب شوقي انه لم يقم بإعادة تصوير أي مشاهد جديدة من فيلمه القصير "آخر المعجزات"، موضحا أن الفيلم مر من الرقابة كما هو، وذلك تمهيدا لعرضه ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.
 

وشهد عرض الفيلم في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة بالمهرجان احتفاء كبيرا من الحضور، خاصة بعد منعه قبل أكثر من عام من العرض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لأسباب رقابية لم يتم الكشف عنها آنذاك.
 

وقال شوقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه لا يعلم حتى الآن السبب الحقيقي وراء منع الفيلم طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن بعض الأعمال التي تمت مواجهتها بمشكلات رقابية ظهر لاحقا سبب منعها بعد سنوات، وقد يحدث الأمر نفسه مع فيلمه القصير.
 

وأوضح أن قبول الفيلم للعرض في مهرجان القاهرة يعد خطوة مهمة بعد رحلة طويلة من الانتظار، معربا عن سعادته بتفاعل الجمهور والنقاد مع العمل عقب عرضه الأول داخل المسابقة.

يعد فيلم "آخر المعجزات" واحدا من الأفلام القصيرة المستقلة التي أثارت اهتمام عدد من المهرجانات قبل اكتمال رحلته الرقابية، وعلى الرغم من عدم الكشف عن أسباب منعه سابقا، فإن عودته للظهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعادت تسليط الضوء عليه وعلى تجربة مخرجه الواعد عبد الوهاب شوقي.

فيلم أخر المعجزات المخرج عبد الوهاب شوقي مهرجان القاهرة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ارشيفية

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

بركان

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

محمد صلاح ومرموش

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

حالة الطقس

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

تريزيجيه

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي جمال حسين

جمال حسين: منافسة مشتعلة في دوائر المنوفية والشرقية والدقهلية خلال انتخابات النواب 2025

أيمن دياب مراسل قناة صدى البلد

انتظام عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بالقاهرة

أيمن عبد المجيد

أيمن عبد المجيد: المال السياسي سبب المخالفات في انتخابات مجلس النواب

بالصور

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية
الدكتورة عايدة عطية

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس
إقبال كثيف من الناخبين بعين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل
مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين
الانتخابات البرلمانية بمنطقة عابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد