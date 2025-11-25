عبد الوهاب شوقي: لم أعد تصوير مشاهد لتمرير فيلم "آخر المعجزات" من الرقابة

أكد المخرج عبد الوهاب شوقي انه لم يقم بإعادة تصوير أي مشاهد جديدة من فيلمه القصير "آخر المعجزات"، موضحا أن الفيلم مر من الرقابة كما هو، وذلك تمهيدا لعرضه ضمن فعاليات الدورة السادسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.



وشهد عرض الفيلم في المسابقة الدولية للأفلام القصيرة بالمهرجان احتفاء كبيرا من الحضور، خاصة بعد منعه قبل أكثر من عام من العرض في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي لأسباب رقابية لم يتم الكشف عنها آنذاك.



وقال شوقي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إنه لا يعلم حتى الآن السبب الحقيقي وراء منع الفيلم طوال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن بعض الأعمال التي تمت مواجهتها بمشكلات رقابية ظهر لاحقا سبب منعها بعد سنوات، وقد يحدث الأمر نفسه مع فيلمه القصير.



وأوضح أن قبول الفيلم للعرض في مهرجان القاهرة يعد خطوة مهمة بعد رحلة طويلة من الانتظار، معربا عن سعادته بتفاعل الجمهور والنقاد مع العمل عقب عرضه الأول داخل المسابقة.



يعد فيلم "آخر المعجزات" واحدا من الأفلام القصيرة المستقلة التي أثارت اهتمام عدد من المهرجانات قبل اكتمال رحلته الرقابية، وعلى الرغم من عدم الكشف عن أسباب منعه سابقا، فإن عودته للظهور في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أعادت تسليط الضوء عليه وعلى تجربة مخرجه الواعد عبد الوهاب شوقي.