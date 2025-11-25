بسنت شوقي تحتفي بنجاح محمد فراج في ورد وشيكولاتة

وجّهت الفنانة بسنت شوقي رسالة رومانسية إلى زوجها الفنان محمد فراج بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا، إثر التفاعل الواسع من الجمهور مع دوره في مسلسل «ورد وشيكولاتة»، والتي تشاركه بطولته الفنانة زينة.

ونشرت بسنت عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة لفراج، وأرفقتها بتعليق لطيف وصفته فيه بـ «*القمر الاوسترادى".



مسلسل ورد وشوكولاتة، تدور أحداثه عن قصة حب بين مُحامٍ شهير ومقدمة برامج معروفة، قررا الزواج سرًا حتى قررت هي أن تُخبر عائلته بأمر زواجهما؛ مما أزعجه وازداد غضبًا حين أخبرته أنها تمتلك ورقًا يُدينه ويثبت تورطه في مشكلات عدة، لذا قرر إنهاء حياتها.