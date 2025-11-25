القبض على شقيق أحد المرشحين.. منافسة شرسة في القاهرة لمحاولة الحسم من الجولة الأولى

أكد هاني النحاس، مراسل قناة صدى البلد، من أمام اللجان الانتخابية بالقاهرة، أن محافظة القاهرة بها 205 مرشح، وأن التنافس يكون بـ 19 دائرة، وأن القاهرة بها 8 ملايين صوت.

وأضاف مراسل قناة صدى البلد ، خلال تغطية خاصة لـ صدى البلد، لـ العملية الانتخابية باليوم الثاني، أن المنافسة بالقاهرة قوية وكبيرة، والجميع يعمل على حسم الانتخابات من الجولة الأولى.

ولفت إلى أن جميع المخالفات التي تم رصدها أمس وصلت لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، وجميعها سيكون بها قرار حاسم، وعادل، وأن الجميع يعمل من أجل خروج الانتخابات بشكل جيد.

وأشار إلى أن هناك مرشحة في منطقة حدائق القبة تقدمت ببلاغ ضد إحدى الموظفات وتم التحقيق في هذا الأمر، وهناك أحد المرشحين أصيب بأزمة قلبية في حدائق القبة.

وأوضح أنه في دائرة الزاوية الحمراء، تم القبض على شقيق أحد المرشحين، وأن الجميع يعمل على خروج الانتخابات بالشكل الصحيح، ولا توجد أي مخالفات.

ويتوجه الناخبون للتصويت لليوم الثاني في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية.

1316 مرشّحًا

ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا.

تستمر عمليةُ الاقتراع من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة حتى الرابعة عصرًا.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية.

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت 86 شكوى في 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية.