قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 7 فلسطينيين شمال الضفة الغربية ورام الله
بعد قليل.. مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لمتابعة تصويت المصريين في اليوم الثاني بانتخابات النواب
وكيل تشريعية الشيوخ عن انتخابات البرلمان: الشعب المصري يكتب فصلا جديدا في الديمقراطية
الهيئة الوطنية تتابع لليوم الثاني التصويت بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متابعون دوليون: انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب تعكس التزامًا واضحًا بمعايير النزاهة
إقبال متوسط | دار السلام تبدأ التصويت في اليوم الثاني لانتخابات النواب 2025
اليوم الثاني.. اللجان الانتخابية في طرة تفتح أبوابها أمام المواطنين
فتح أبواب اللجان في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب
انطلاق التصويت في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات النواب 2025
بعد توقفها يومين| عودة الدراسة بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً
الملك الذهبي يخطف القلوب من جديد| سحر الفراعنة يكتسح أوروبا.. أغنية إيطالية عن توت عنخ آمون تتصدر التريند
فنزويلا تتهم وزير الخارجية الإسرائيلي بجرائم حرب وتتوعده بالملاحقة الدولية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطوارئ الأوكرانية: مقـ.تل شخصين وإصابة 6 جراء القصف الروسي على كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرا أفادت فيه بأن هيئة الطوارئ الأوكرانية، أعلنت عن مقتل شخصين وإصابة 6 جراء القصف الروسي على كييف خلال الليل.

في سياق متصل.. تخطط القوات المسلحة السويدية لشراء صواريخ بعيدة المدى يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، مما يمكنها من الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الروسية، بحسب ما أفاد به تلفزيون "SVT" السويدي.

وعلق رئيس الأركان العامة السويدي، كارل-يوهان إيدستروم، على هذه الخطوة بالقول إن مثل هذه الصواريخ يمكن استخدامها لضرب أهداف على الأراضي الروسية في حال حدوث ما وصفه بـ"هجوم روسي على حلف الناتو".

ونقل التلفزيون السويدي عن وثيقة رسمية لقيادة القوات المسلحة السويدية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار استعدادات البلاد لتنفيذ المهام المشتركة مع حلف "الناتو" وضمان القدرة العسكرية اللازمة. وأوضح التقرير أن هذه الصواريخ مصممة لتكون قادرة على استهداف مواقع حيوية بعيدة.

الطوارئ الأوكرانية كييف الأراضي الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

أمير قطر

بعد تريند آيفون 13 الخاص بـ أمير قطر.. الهاتف ليس iPhone 13

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

المتهمين

النيابة العامة تكشف تفاصيل التحقيق مع المتهمين بالتعدي على أطفال المدرسة الدولية

الزمالك

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

ترشيحاتنا

الزمالك

إعلامي يكشف سبب القرار الجديد بإيقاف قيد الزمالك.. تفاصيل

خوان بيزيرا

مهيب عبد الهادي يقارن بين أرقام زيزو و خوان بيزيزا..تفاصيل

محمود جهاد

الغندور: جلسة بين عبدالرؤوف وجهاد لاحتواء غضبه بعد تبديله في مباراة الزمالك وزيسكو

بالصور

شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن| حقيقة أم وهم؟

شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟
شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟
شاي الكمون والليمون… تريند تيك توك لخسارة الوزن: حقيقة أم وهم؟

نوفمبر الأسود في سوهاج.. شهر مضطرب يهز الشارع ويكشف عن موجة الحوادث المؤلمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة
أفضل 3 أطعمة تمنع تساقط الشعر عند النساء رقم 2 مفاجأة

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي
ترتيب البيت على الطريقة اليابانية… سر السلام النفسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

المزيد