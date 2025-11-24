تقارير: واشنطن تضغط على كييف في محادثات جنيف للقبول باتفاق سلام مثير للجدل

أفاد تقرير نشرته وكالة “أ.ف.ب” الفرنسية بأن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا على أوكرانيا في محادثات جنيف من أجل قبول خطة سلام مثيرة للجدل، ما يعكس رهانات أمريكية مكثفة لإنهاء الصراع مع روسيا عبر تسوية دبلوماسية.

وفق تقارير متعددة، تركزت هذه الضغوط على دفع كييف للموافقة على مسودة من 28 نقطة صاغتها واشنطن، وفقا لـ تايمز أوف اسرائيل.

كانَت النقاط الأصلية من الخطة الأمريكية تتضمن تنازلات استراتيجية مؤلمة من الجانب الأوكراني، مثل تقليص قدرات جيشها، والتخلي عن طموحات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وتخفيض القوات إلى حوالي 600 ألف جندي.

ووصف محادثات جنيف الجانبان بأنها “بناءة ومركّزة”، وأسفرت عن صياغة إطار سلام محدث، أُعلن عنه في بيان مشترك أمريكي-أوكراني، وفقا لـ كييف اندبندنت.

وبرغم التوتر، تقول مصادر إن بعض التعديلات التي تم إدخالها قد خفّفت من البنود الأكثر إزعاجًا كييف، وسمحت بإخراج بعض المطالب التي كانت تعتبر “إنذارًا” في المفاوضات الأصلية، وفقا لصحيفة واشنطن بوست.

لكن طبيعة الضغوط الأميركية لا تخلو من انتقادات: مراقبون أوروبيون حذّروا من أن الخطة قد تُفرط في مكاسب أوكرانيا، وأن الولايات المتحدة ربما تحاول فرض تسوية ليست عادلة تمامًا، مع ما وصفوه بأنه “ضغط شديد” على كييف لإنهاء الحرب سريعًا.

من جهته، أكد الوفد الأوكراني أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحترم بالكامل سيادة أوكرانيا، مع ضمانات أمنية قوية، وهو مطلب ظل ثابتًا على طاولة التفاوض، وفقا لـ تايمز أوف إسرائيل.

وفي الوقت ذاته، يبدو أن أوروبا تدخلت بصيغ بديلة: حيث طرحت دول مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا مقترحًا مضادًا يرفض البنود الأكثر صرامة في الخطة الأميركية، ويطالب بحماية أكبر لقدرات كييف العسكرية.

وتأتي هذه المباحثات في ظل مهلة وضعتها واشنطن لكييف للموافقة، ما يضخم الضغوط الدبلوماسية، وفقا لـ واشنطن بوست.

وبحسب المراقبين، فإن هذه الجولة من المحادثات في جنيف قد تكون حاسمة إذا ما أسفرت عن صيغة وسط تُرضي أوكرانيا دون التخلي عن مطالبها الأساسية، لكنّها أيضًا تكشف حجم التحديات التي تواجه تسوية دائمة للصراع.