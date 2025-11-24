قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
توك شو

كورماك سميث: من الصعب على أوكرانيا قبول أي ضمانات من الولايات المتحدة

الحرب الروسية الاوكرانية
عادل نصار

قال كورماك سميث، المستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إن الضمانات المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة، على غرار الضمانات الأمريكية في غزة ولبنان وفي محادثات جنيف الأخيرة، لا يمكن الوثوق بها بناءً على التجارب السابقة.

وأوضح سميث، خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن أوكرانيا مرت بتجربة مريرة منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 1994، عندما تخلى البلد عن قدراته النووية مقابل ضمانات سيادية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكنه أشار إلى أن روسيا انتهكت هذا الاتفاق لاحقاً عبر ضم شبه جزيرة القرم واحتلال منطقة دونباس الشرقية، ولم تتخذ الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أي إجراءات فعلية لإيقافها في 2014.

واختتم سميث بالقول إن السلوكيات السابقة، بما في ذلك سياسات إدارة دونالد ترامب، تجعل من الصعب على أوكرانيا أو أوروبا الاعتماد على أي ضمانات أمريكية مستقبلية.

أوكرانيا وزارة الخارجية الأوكرانية كورماك سميث

ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام
ساندويتش البيض السحري… الوصفة التي كسرت إنستغرام

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

الاكل الصحي

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

مرسيدس

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

