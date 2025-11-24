كورماك سميث: من الصعب على أوكرانيا قبول أي ضمانات من الولايات المتحدة

قال كورماك سميث، المستشار السابق لوزارة الخارجية الأوكرانية، إن الضمانات المقدمة لأوكرانيا من الولايات المتحدة، على غرار الضمانات الأمريكية في غزة ولبنان وفي محادثات جنيف الأخيرة، لا يمكن الوثوق بها بناءً على التجارب السابقة.

وأوضح سميث، خلال مداخلة في برنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن أوكرانيا مرت بتجربة مريرة منذ توقيع مذكرة التفاهم عام 1994، عندما تخلى البلد عن قدراته النووية مقابل ضمانات سيادية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

لكنه أشار إلى أن روسيا انتهكت هذا الاتفاق لاحقاً عبر ضم شبه جزيرة القرم واحتلال منطقة دونباس الشرقية، ولم تتخذ الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أي إجراءات فعلية لإيقافها في 2014.

واختتم سميث بالقول إن السلوكيات السابقة، بما في ذلك سياسات إدارة دونالد ترامب، تجعل من الصعب على أوكرانيا أو أوروبا الاعتماد على أي ضمانات أمريكية مستقبلية.