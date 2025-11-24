شمال سيناء| حضور شعبي متميز في انتخابات مجلس النواب 2025

قال عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة شمال سيناء، إن العملية الانتخابية في المحافظة تسير بشكل متباين بين لجنة وأخرى ومن دائرة لأخرى، مع حضور مميز من مختلف الأعمار في اللجان التي تمت زيارتها.

وأضاف عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة شمال سيناء، أن المحافظة، رغم اتساع مساحتها، تشهد اهتمامًا كبيرًا من الدولة بتوفير كافة الخدمات الانتخابية بشكل متساوٍ بين المرشحين، موضحًا أن عدد المرشحين محدود جدًا مقارنة بالمحافظات الأخرى، إذ يصل إلى 12 مرشحًا فقط، مما يسهل على الناخبين الوصول لصوتهم.

وأشار عوض الغنام، مراسل «إكسترا نيوز» من محافظة شمال سيناء، إلى أن الطبيعة المجتمعية في شمال سيناء تعتمد على العشائر والقبائل، مع حضور قوي للأحزاب السياسية، كما تمثل المرأة حضورًا مهمًا في المشهد الانتخابي، خاصة ضمن القوائم الوطنية,.

ولفت إلى أنه وفقًا للمُحافظ، فإن جميع المرشحين، بغض النظر عن توجهاتهم الفكرية أو السياسية، يمثلون فعليًا الشعب في المحافظة، وأن الدولة وضعت استراتيجية لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم لشمال سيناء لتطوير الوضع المحلي وتحسين الخدمات.

وأكد الغنام أن العملية الانتخابية في المحافظة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التمثيل الشعبي وتحقيق التوازن بين مختلف الدوائر، مشيرًا إلى أن العريش وريفها تشكلان الدائرة الأولى، فيما تشمل بئر عبد والحسنة ونخل الدائرة الثانية، مع انتشار واسع للقرى والمراكز، لكن الدولة وفّرت كل التسهيلات لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

