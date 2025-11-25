إقبال كثيف من الشباب والنساء بلجنة شبرا القومية للمشاركة في العرس الديمقراطي 

شهدت لجان مدرسة شبرا القومية في اليوم الثاني من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، إقبالًا كثيفا من الشباب والنساء وسط أجواء من الانضباط والتنظيم.

ورصد موقع «صدى البلد» تواجدًا مبكرًا للناخبين من مختلف الفئات العمرية، خاصة من السيدات اللاتي حرصن على الإدلاء بأصواتهن تعبيرًا عن مشاركتهن الفاعلة في العملية الديمقراطية.

كما حضر الشباب بأعداد كبيرة، مؤكدين حرصهم على دعم الاستحقاق الدستوري وممارسة حقهم الانتخابي.

ومن المقرر عقب انتهاء التصويت اليوم بدء إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام، ثم يقوم فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل النموذج المعد لذلك.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للاصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.