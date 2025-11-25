وكيل صحة الإسكندرية: تفعيل منظومة بالمنشآت الطبية للإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ

وجه وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، بضرورة تفعيل منظومة داخل المنشآت الصحية؛ للإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ وفي نطاق كل منطقة طبية، بما يضمن سرعة التعامل مع المواقف الحرجة وتعزيز مستويات الأمان.



وشدد وكيل الوزارة - خلال اجتماعه مع مديري عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية عموم المناطق الطبية والشئون المالية والإدارية والقانونية، اليوم الثلاثاء - على دور المناطق الطبية في الإشراف على المستشفيات الواقعة في نطاق كل منطقة، مع المتابعة الدقيقة من مديري العموم لأعمال الفرق الفنية والإشرافية بالمنطقة لضمان انتظام سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وطالب وكيل وزارة الصحة، مديري عموم المناطق الطبية بضرورة تشجيع ومكافأة العاملين المتميزين في كل منطقة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة العمل ورفع روح الانتماء والتحفيز لدى فرق الرعاية الصحية.



وتناول الاجتماع مناقشة خطة التطوير للثلاثة أشهر القادمة، واستعراض الوحدات الصحية التي تم اختيارها للتجهيز للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وآليات دعمها لضمان جاهزيتها وفق المعايير القومية المعتمدة.



واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الخاص بخطة التطوير، والمتابعة المستمرة لجميع الإجراءات التنفيذية، لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال المرحلة المقبلة.