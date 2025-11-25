قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كامل الوزير: صناعة مضخات المياه من أبرز 28 فرصة صناعية واعدة لجذب الاستثمارات
خامل منذ 12 ألف عام.. بركان في إثيوبيا يستيقظ فجأة| إيه الحكاية؟
مصدر أمني: التصدي بحسم لأي محاولة لإفساد المشهد الانتخابي
وزير التعليم: الشراكات مع إيطاليا ليست مجرد مشروعات تعليمية بل جسور للتواصل الحضاري والاقتصادي
زيلينسكي يزور واشنطن خلال الشهر الجاري لاستكمال المراحل النهائية من خطة السلام
بعد رصد الداخلية لها.. إحالة المخالفات الانتخابية إلى النيابة العامة
فيديوهات لانحرافات جنسية بهواتف المتهمين بهـ تك عرض تلاميذ السلام
النيابة تعمل على استرجاع المحذوف من الكاميرات والهواتف بجريمة مدرسة السلام
اعترافات مثيرة في جريمة مدرسة السلام الدولية
عبد اللطيف: المدارس التكنولوجية التطبيقية خطوة تاريخية لتعزيز مهارات الشباب في سوق العمل
الغرف العربية: التصنيع في المنطقة لا يتجاوز 14% من الناتج.. وندعو لإنشاء ممر صناعي عربي–أوروبي
مدير أمن القاهرة يتفقد لجنة مدرسة قصر الدوبارة الانتخابية لمتابعة عمليات التصويت بانتخابات مجلس النواب
محافظات

وكيل صحة الإسكندرية: تفعيل منظومة بالمنشآت الطبية للإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ

أ ش أ

وجه وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، بضرورة تفعيل منظومة داخل المنشآت الصحية؛ للإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ وفي نطاق كل منطقة طبية، بما يضمن سرعة التعامل مع المواقف الحرجة وتعزيز مستويات الأمان.


وشدد وكيل الوزارة - خلال اجتماعه مع مديري عام الشئون الوقائية والرعاية الأساسية عموم المناطق الطبية والشئون المالية والإدارية والقانونية، اليوم الثلاثاء - على دور المناطق الطبية في الإشراف على المستشفيات الواقعة في نطاق كل منطقة، مع المتابعة الدقيقة من مديري العموم لأعمال الفرق الفنية والإشرافية بالمنطقة لضمان انتظام سير العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.


وطالب وكيل وزارة الصحة، مديري عموم المناطق الطبية بضرورة تشجيع ومكافأة العاملين المتميزين في كل منطقة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تحسين بيئة العمل ورفع روح الانتماء والتحفيز لدى فرق الرعاية الصحية.


وتناول الاجتماع مناقشة خطة التطوير للثلاثة أشهر القادمة، واستعراض الوحدات الصحية التي تم اختيارها للتجهيز للاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وآليات دعمها لضمان جاهزيتها وفق المعايير القومية المعتمدة.


واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني الخاص بخطة التطوير، والمتابعة المستمرة لجميع الإجراءات التنفيذية، لضمان تحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال المرحلة المقبلة.

وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران تفعيل منظومة داخل المنشآت الصحية أي حادث طارئ في نطاق كل منطقة طبية التعامل مع المواقف الحرجة

رمضان صبحي

معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-11-2025

الأزمات تتوالى.. نجم الزمالك يخطر النادي بفسخ عقده من طرف واحد

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟

وزير الرياضة يطالب أبو ريدة بإنهاء أزمة صلاح ومرموش قبل أمم أفريقيا

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

خالد بيبو يوجه رسالة لنجم الأهلي: مينفعش اللي بتعمله

مقررة المجلس القومي للمرأة بالشرقية تدلي بصوتها في انتخابات النواب

إقبال كثيف من الناخبين بمدرسة الوادي في عين شمس

مشروب القهوة بالليمون… تريند خسارة الوزن الذي أثار الجدل

عرس ديمقراطي في عابدين.. إقبال كبير من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بانتخابات مجلس النواب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

