محافظات

ثاني يوم.. انتظام التصويت بالساعات الأولي في انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية

من أمام مدرسة الشهيد جواد حسني
من أمام مدرسة الشهيد جواد حسني
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الاسماعيلية انتظام عملية التصويت في اللجان الانتخابية في اليوم الثاني علي التوالي بالمرحلة الثانية لانتخابات اختيار أعضاء مجلس  النواب 2025.

من جانبه تابع اللواء اكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية  فتح المقرات الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥.

وأكد محافظ الإسماعيلية  على تكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتذليل كافة العقبات التي تواجه الناخبين لإنجاح العملية الانتخابية وإخراجها بالصورة المشرفة.

ومن الجدير ذكره أن محافظة الإسماعيلية كانت قد قامت بتجهيز ١٦٨ مركزا انتخابيا، و١٨٢ لجنة فرعية على مستوى المحافظة، تضم عدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهدا أزهريا، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

ويبلغ عدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٣٩٥٣ ناخبا، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

ونصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ ٨ مقاعد مقسمة على النحو التالي:


مقاعد القائمة: ٣ مقاعد
مقاعد الفردي: ٥ مقاعد موزعة على ٣ دوائر.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية انتخابات مجلس نواب الإسماعيلية

