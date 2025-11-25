انتظام تصويت الناخبين في القليوبية بانتخابات النواب.. والمحافظ يطمئن المواطنين

أكد أيمن عطية، محافظ القليوبية، انتظام عملية التصويت في جميع لجان الانتخابات بالمحافظة في انتخابات مجلس النواب، مشيرًا إلى أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون أي تأخير.

انتخابات مجلس النواب

وأوضح المحافظ، عبر القناة الأولى، أن العملية الانتخابية تسير بانتظام تام ودون تسجيل أي معوقات حتى الآن، وأنه تم تجهيز جميع اللجان بجميع المستلزمات اللازمة لضمان سير الانتخابات بشكل سلس وآمن.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، وتتواصل بشكل مباشر مع الغرف الفرعية في المراكز والمدن والأحياء، لضمان سرعة التعامل مع أي مستجدات أو شكاوى قد تطرأ والعمل على حلها فورًا.

وأشار عطية إلى أهمية مشاركة المواطنين في هذه الانتخابات التي تمثل حقًا دستوريًا أساسيًا، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير بيئة انتخابية آمنة لجميع الناخبين مع الالتزام بجميع الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.