انطلاق مؤتمر توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين هيئة قناة السويس وميرسك العالمية

انطلقت بهيئة قناة السويس ، فعاليات المؤتمر الصحفي المشترك لهيئة قناة السويس ومجموعة ميرسك، وذلك اليوم الثلاثاء بمبنى المارينا الجديدة بالإسماعيلية.

وتضمنت الفعاليات عرض تقديمي من الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة عن أحدث المستجدات الخاصة بحركة الملاحة بالقناة والأنشطة الملاحية والخدمات البحرية المقدمة، وكلمة من ڤينسنت كليرك المدير التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk.

ويشار الي قيام الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ببحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي مع مجموعة ميرسك، خلال اجتماعه مع ڤينسنت كليرك المدير التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk، و رباب بولس الرئيس التنفيذي للعمليات، عضو المجلس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk، و أحمد حسن نائب رئيس العمليات لمجموعة A.P.Moller-Maersk، وهانى النادى ممثل مجموعة شركات A.P.Moller-Maersk بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس، بداية نوفمبر الجاري.