الأنبا أكسيوس يشارك في الانتخابات البرلمانية ويؤكد أهمية المسئولية الوطنية

أدى نيافة الحبر الجليل الأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، الواجب الوطني بالمشاركة في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي تُجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، حيث أدلى نيافته بصوته في انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أهمية المشاركة الإيجابية ودورها في دعم مسيرة الوطن.

اختيار المرشح الأمين

وقال نيافته إن الإدلاء بالصوت هو مسئولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن، داعيًا إلى اختيار المرشح الأمين والقادر على خدمة المجتمع والعمل لصالح البلاد.

كما شجع نيافة الأنبا أكسيوس أبناء الإيبارشية على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية، لما تمثله من دور مهم في دعم الاستقرار وتعزيز مسار التنمية في مصر.