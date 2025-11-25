الرئيسان الكونغولي والسنغالي يبحثان تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي

أ ش أ

التقى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، نظيره السنغالي باسيرو ديوماي فاي، على هامش القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المنعقدة في العاصمة الأنجولية لواندا.

وناقش الرئيسان - حسبما أورد موقع "أفريك" الإخباري - تعزيز التعاون الثنائي بين كينشاسا وداكار، وتوطيد روابط الصداقة بين شعبيهما، بالإضافة إلى مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه القارة الأفريقية، لا سيما على الأصعدة الأمنية والاقتصادية والمؤسسية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار المشاورات السياسية الجارية بين القادة الأفارقة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

