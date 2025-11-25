محافظة الإسكندرية: حملة لرفع 85 طنا من المخلفات ومنع تعدي النباشين

قامت شركة نهضة مصر بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة للحد من ظاهرة النباشين ورفع مخلفات القمامة المتراكمة بأرض فضاء بشارع الزيت من شارع ٢٠ بمنطقة باكوس نطاق حي شرق ؛ حيث تم رفع التراكمات الناتجة عن الفرز العشوائي للقمامة، بما يضمن الحفاظ على النظافة العامة ويعزز الجهود الرامية إلى تطوير منظومة إدارة المخلفات وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستجابة للشكاوى المتكررة من المواطنين الخاصة باستغلال النباشين للأرض لفرز المخلفات مما يضر بالبيئة السكنية المحيط؛ فقد قامت الشركة برفع ٨٥ طن مخلفات المتراكمة متواجدة بالأرض، و قد قامت مديرية الأمن بالتعامل مع المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأكدت محافظة الإسكندرية حرصها الدائم على التعامل العاجل مع الشكاوى التي يتم رصدها والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن ونود التأكيد أن جميع أجهزة المحافظة تسعى جاهدة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

ياتي هذا في إطار التعاون المثمر بين محافظة الإسكندرية ومديرية أمن الإسكندرية لفرض هيبة الدولة والحد من ظاهرة تواجد النباشين وعمليات فرز القمامة في الشوارع، والتي تُعد من أبرز الأسباب التي تخلّ بالمظهر الحضاري للمحافظة.