التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت في دعم احترام سيادة لبنان
فن وثقافة

قبل انطلاقه.. 4 بوادر لدورة استثنائية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بوستر المهرجان
بوستر المهرجان
أحمد البهى

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، والتى تحمل العديد من المفاجآت والفعاليات، ما يبشر بوجود دورة مميزة.

وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الفعاليات وأهم ما تتضمنه الدورة العاشرة. 

المكرمون: 

نجح المهرجان هذا العام فى تكريم عدد كبير من كبار الفنانين، حيث اكتسب ثقة كبار الفنانين نظرًا للتطور الكبير الذي يشهده على مدار التسع دورات الماضية.

ومن أبرز المكرمين هذا العام الفنانة إلهام شاهين، والتى تحمل الدورة العاشرة اسمها، كما سيتم تكريم الفنانة يسرا بحفل الافتتاح والفنان هاني رمزي بحفل الختام ، والفنان محمد رضوان وشهاب جوهر بمنحهما درع سميحة أيوب التقديري.

 

لجان التحكيم

نجح المهرجان فى الاستعانة بعدد من كبار الفنانين أصحاب الخبرة الفنية بوجه عام والمسرحية بوجه خاص، فى لجان تحكيمه ليعظي ثقلا للمهرجان والجوائز، ومن هؤلاء الفنانين، الفنانة القديرة سهير المرشدى والفنانة إلهام فضالي فى لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، والفنانة صابرين بلجنة تحكيم المونودراما، والفنانة  رانيا فريد شوقي فى لجنة تحكيم مسابقة عصام السيد للعمل الأول للشباب. 

الورش

هذا العام سيكون هناك عدد من الورش التى نظمها المهرجان مثل التى يقدمها كل من منى هلا صاحبة الخبرة الواسعة فى مجال المسرح ، حيث قدم عددا من العروض  المسرحية حول العالم، والفنانة سكوت تروست، والفنانة مروة عبد المنعم.

ماستر كلاس

كما يقدم المهرجان عددا من الماستر كلاس، ومنها مستر كلاس للفنان هاني رمزي والمخرجة إنجي البستاوي.

 

نجمة حفل الافتتاح

وكشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تقديم الفنانة جنات فاصلا غنائيا خلال حفل الافتتاح، كما ستقدم أغنية خاصة عن الفنانة القديرة سميحة أيوب. 

 

لمسة وفاء

قدم مهرجان شرم الشيخ للمسرح نموذجا للوفاء، حين حرص على وجود اسم الفنانة الراحلة سميحة أيوب، كرئيس شرفي للمهرجان رغم وفاتها، حيث كانت من أوائل الداعمات لهذا المهرجان.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي المخرج مازن الغرباوي مازن الغرباوي إلهام شاهين يسرا

