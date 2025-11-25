قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانفصال عن سوريا | أحمد موسى ينفعل على الهواء .. شاهد
محافظة الجيزة تبدأ تسليم المركبات الجديدة بديل التوك توك .. صور
وزير خارجية فرنسا: فظائع الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب
حركة تنقلات موسعة في وزارة البترول
بث مباشر | أحمد موسى يعرض عملية فرز أصوات انتخابات النواب 2025 على الهواء
بالعكاز والجلباب الصعيدي .. سما المصري تدلي بصوتها في انتخابات النواب | صور
وزير الخارجية: ندعم مساعي لبنان لتجاوز تحدياته بما يصون أمنه واستقراره
أسامة ربيع: 4 مليار و 100 ألف دولار حصيلة قناة السويس عام 2025
الأقمار الصناعية: سحب رعدية ممطرة تغطي عدة مناطق بالبلاد| الطقس
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
فن وثقافة

الحاجة نبيلة تغنى"بره هالله هالله" من فيلم "السادة الأفاضل"

قسم الفن

قام الفنان الملحن والمطرب أحمد زعيم بالترويج لأحدث ألحانه، بعنوان "بره هالله هالله" فى أول لقاء يجمع وبينه وبين الحاجة نبيلة الشهيرة بـ "مطربة البامية شوكتني"، أغنية "بره هالله هالله" هى الأغنية الدعائية لفيلم "السادة الأفاضل" من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح، وستطرح خلال ساعات على اليوتيوب.


نشر زعيم فيديو قصير، من الأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" و كتب: استنو اغنية #برة هالله هالله" من فيلم السادة الأفاضل.. وتفاعل معه الجمهور بالإشادة، والتمنيات بالنجاح.

أكد زعيم أن ترشيح الحاجة نبيلة لغناء هذه الأغنية جاء بعد اختياره لها هو والشاعر الغنائى أحمد أبو زهرة، واستقرارهما على أنها الصوت المناسب لأداء لحن المقسوم الصعيدى، وأشاد بزعيم بالأجواء أثناء تسجيل الأغنية، وحرصه بالتواجد مع الحاجة نبيلة والإهتمام بها داخل الاستوديو أثناء خطوات التنفيذ، كما كشف عن العفوية والتلقائية التي تمتلكهما الحاجة نبيلة أثناء الكواليس، وتعبيرها عن سعادتها بالعمل الأول الذى يجمع بينهما، ووعد زعيم بأعمال فنية جديدة فى الفترة المقبلة.

فيلم "السادة الأفاضل" يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زعيم كان قد طرح ديو "مليان فراغات" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "هيبتا 2" وشاركته بالغناء المطربة هايدى موسى، كلمات أحمد ابو زهرة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، وميكس وماستر ماهر صلاح ،كما طرح الشهر الماضى أغنيته الرومانسية الجديدة "مابكدبش"، والتى حقق من خلالها نجاحا كبيرا، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر المعروف محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وتم تنفيذها وإخراجها بطريقة الــ Ai  للمخرج محمد شحاتة.. هذا إلى جانب نجاحاته مع النجمة الذهبية نوال الزغبى فى أحدث ألحانه، "إنت مين" الذى صدر من بين أغنيات ألبومها الجديد "مشاعر"، أغنية "إنت مين" كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وأيضا أغنية "حب زمان" مع النجم وائل جسار، كلمات أحمد أبو زهرة، وتوزيع موسيقى أحمد على، بالإضافة إلى نجاحاته مع النجم محمد منير، والنجم راغب علامة، والنجمة آمال ماهر والنجمة إليسا، والنجم مدحت صالح، والنجم حميد الشاعرى، والنجمة رحمة رياض.

أحمد زعيم الحاجة نبيلة السادة الأفاضل

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

إجراءات عاجلة بالمدارس لوقاية الطلاب من فيروس ماربورج |ماذا قررت تعليم البحيرة؟

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

حالة الطقس غداً في مصر.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

توافد كثيف للناخبين في آخر ساعة قبل غلق لجان دار السلام

طوابير كثيفة من الشباب أمام لجان قصر النيل قبل إغلاق باب الاقتراع

استمرار توافد الناخبين بانتخابات النواب بمصر القديمه والمنيل.. صور

أحمد مجدي وداليا مصطفى أول الحضور على السجادة الخضراء لمهرجان الفيوم السينمائي | صور

مسنّة تدلي بصوتها بمدرسة العصلوجي بالزقازيق

يسرا وإلهام شاهين وهالة سرحان يخطفن الأنظار بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

أطعمة تساعدك على التخلص من سيلان الأنف أثناء نزلات البرد.. وأخرى تجنبها تماما

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

