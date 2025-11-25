الحاجة نبيلة تغنى"بره هالله هالله" من فيلم "السادة الأفاضل"

قام الفنان الملحن والمطرب أحمد زعيم بالترويج لأحدث ألحانه، بعنوان "بره هالله هالله" فى أول لقاء يجمع وبينه وبين الحاجة نبيلة الشهيرة بـ "مطربة البامية شوكتني"، أغنية "بره هالله هالله" هى الأغنية الدعائية لفيلم "السادة الأفاضل" من كلمات أحمد أبو زهرة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وميكس وماستر ماهر صلاح، وستطرح خلال ساعات على اليوتيوب.



نشر زعيم فيديو قصير، من الأغنية عبر حسابه الرسمى على موقع الفيديوهات والصور "انستجرام" و كتب: استنو اغنية #برة هالله هالله" من فيلم السادة الأفاضل.. وتفاعل معه الجمهور بالإشادة، والتمنيات بالنجاح.

أكد زعيم أن ترشيح الحاجة نبيلة لغناء هذه الأغنية جاء بعد اختياره لها هو والشاعر الغنائى أحمد أبو زهرة، واستقرارهما على أنها الصوت المناسب لأداء لحن المقسوم الصعيدى، وأشاد بزعيم بالأجواء أثناء تسجيل الأغنية، وحرصه بالتواجد مع الحاجة نبيلة والإهتمام بها داخل الاستوديو أثناء خطوات التنفيذ، كما كشف عن العفوية والتلقائية التي تمتلكهما الحاجة نبيلة أثناء الكواليس، وتعبيرها عن سعادتها بالعمل الأول الذى يجمع بينهما، ووعد زعيم بأعمال فنية جديدة فى الفترة المقبلة.

فيلم "السادة الأفاضل" يضم نخبة من السادة الأفاضل هم محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

الجدير بالذكر أن الفنان أحمد زعيم كان قد طرح ديو "مليان فراغات" وهى الأغنية الدعائية لفيلم "هيبتا 2" وشاركته بالغناء المطربة هايدى موسى، كلمات أحمد ابو زهرة، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى أحمد المغربى، وميكس وماستر ماهر صلاح ،كما طرح الشهر الماضى أغنيته الرومانسية الجديدة "مابكدبش"، والتى حقق من خلالها نجاحا كبيرا، وهى من ألحانه، وكلمات الشاعر المعروف محمد عاطف، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر عمرو الخضرى، وتم تنفيذها وإخراجها بطريقة الــ Ai للمخرج محمد شحاتة.. هذا إلى جانب نجاحاته مع النجمة الذهبية نوال الزغبى فى أحدث ألحانه، "إنت مين" الذى صدر من بين أغنيات ألبومها الجديد "مشاعر"، أغنية "إنت مين" كلمات أحمد حسن راؤل، وتوزيع موسيقى عمرو عبد الفتاح، وأيضا أغنية "حب زمان" مع النجم وائل جسار، كلمات أحمد أبو زهرة، وتوزيع موسيقى أحمد على، بالإضافة إلى نجاحاته مع النجم محمد منير، والنجم راغب علامة، والنجمة آمال ماهر والنجمة إليسا، والنجم مدحت صالح، والنجم حميد الشاعرى، والنجمة رحمة رياض.