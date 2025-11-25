المايسترو علاء عبد السلام يقود فرقة أوبرا الإسكندرية في حفل تكريمي لمحمد عبد الوهاب

يقود المايسترو الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، حفلا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي، وذلك في الثامنة مساء بعد غد /الخميس/ على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".



ويتضمن برنامج الحفل، تقديم باقة مختارة من ألحان النهر الخالد محمد عبد الوهاب منها: "موسيقى خطوة حبيبى، لولا الملامة، بصراحة، امتى الزمان، عندك بحرية، أنت عمري، من غير ليه، مضناك، يا مسافر وحدك، في يوم وليلة، وفاتت جنبنا".. أداء كل من ياسر سعيد ، محمد الخولي، ولاء طلبة، نعمة عصمت، يمنى حسن، أحمد رجب، وائل أبو الفتوح وعازف القانون علي الخبيري.



يذكر أن دار الأوبرا المصرية أعدت برنامجا ثريا للموسيقى العربية خلال الموسم الفني 2025 - 2026 يشمل مجموعة من العروض النوعية التي تحتفي بكبار المطربين والملحنين وذلك ضمن خطط الثقافة المصرية لصون الهوية وحماية التراث وإعادة إحياءه.