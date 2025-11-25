قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
35 يوما في السجن.. قصة رمضان صبحي من الملاعب إلى الزنزانة
مواطن تسعيني يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025 بلجنة طه حسين بالنزهة
استسلم لوساوس شيطانية| ننشر حيثيات الحكم بالمؤبد على المتهمين بإنهاء حياة صديقهم بالطالبية
مفتي الجمهورية يجتمع بأعضاء اللجنة التنفيذية لمتابعة أعمال ندوة الفتوى وقضايا الواقع الإنساني
الشرقية .. إقبال كثيف من أهالي قرية الهيصمية على لجنة مدرسة غيث
إشاعة للفاحشة.. الأزهر: ابتزاز الزوجة بعد الانفصال عدوان وجريمة في الشرع والقانون
في زيارة بمكتب اللواء محمود توفيق | وزير الداخلية الجزائرى يشيد بدور أجهزة الأمن المصرية
عقوبات فيفا ضد كريستيانو رونالدو بعد طرده أمام أيرلندا
مصر تستضيف أكبر منتدى اقتصادي لاتحاد برلمانات المتوسط برئاسة أبو العينين
انتخابات النواب 2025 .. إقبال ملحوظ من الفتيات على لجنة مدرسة مصطفى يسري بمصر الجديدة
تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب
اجتماع القاهرة يبحث تكثيف الجهود بالتعاون مع أمريكا لإنجاح المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة
اللي اتلسع من الشوربة.. حمدي رزق يوضح الفرق بين المرحلة الأولى والثانية في الانتخابات

عادل نصار

أكد الإعلامي حمدي رزق أن وضع الانتخابات في مرحلتها الثانية يعكس المثل القائل «اللي اتلسع من الشوربة ينفخ في الزبادي»، موضحًا أن ما جرى في الجولة الأولى من قرارات وخطايا دفع جميع أطراف العملية الانتخابية إلى مزيد من الحذر والتحسب، خاصة بعد إعادة الانتخابات في 19 دائرة، مشيرًا إلى أن الجولة الحالية تختلف من حيث طبيعة المخالفات وحدّتها.

وقال خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة "صدى البلد" إن المرحلة الأولى يمكن وصفها بمرحلة الخطايا، بينما تُعد المرحلة الثانية مرحلة الأخطاء، مؤكدًا أن الفارق بين المفهومين شاسع، فالخطايا استوجبت إعادة الانتخابات باعتبارها تجاوزات جسيمة، في حين أن الأخطاء الحالية تُعد أقل حدة ويمكن التعامل معها سواء بالتدخل الفوري أو بالمحاسبة لاحقًا وفق القواعد القانونية.

وأضاف أن وزارة الداخلية أعلنت عن رصد محاولات لشراء الأصوات، وقد بادرت بالقبض على المتورطين وإحالتهم للنيابة باعتبار ذلك إفسادًا انتخابيًا ومالًا انتخابيًا محظورًا، لافتًا إلى أن عدد الشكاوى المسجلة في يوم واحد بلغ 86 شكوى موزعة على 34 دائرة انتخابية و58 لجنة فرعية، وهي أرقام نقلها عن المستشار أحمد بنداري ممثل الهيئة المختصة.

وأوضح  أن الأخطاء لا تزال موجودة بحكم طبيعة البيئة الانتخابية وتاريخها، مشيرًا إلى أن محاولات الحشد والتأثير والشراء والتوجيه ليست مستحدثة، بل هي سلوكيات متجذرة شهدتها الانتخابات المصرية على مدار سنوات طويلة، سواء في الريف أو الحضر، وسط استمرار العصبيات والتحالفات العائلية والقبلية.

حمدي رزق الانتخابات البرلمانية مجلس النواب

ايتن عامر

أيتن عامر ترد على والدة المذيعة شيماء جمال: مليش في تجارة العجول

مصرع شخص وإصابة 6 في مشاجرة بالخرطوش بالدقهلية

مفيش تأجيل.. التعليم: موعد امتحانات نصف العام 10 يناير للنقل و17 للإعدادية

الطقس اليوم .. استمرار انخفاض الحرارة وأمطار رعدية بهذه المناطق

معملوش حاجة.. ملخص مرافعات دفاع رمضان صبحي وباقي المتهمين بقضية التزوير

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

الصدمة تعود.. والدة أيسل تكشف تفاصيل الاعتداء المروع على ابنتها

بعد فض الأحراز ومرافعات الدفاع.. رفع جلسة محاكمة رمضان صبحي للقرار

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع فى اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

نجل مرشح يقتحم لجنة بالدقهلية ويكسر صناديق الاقتراع

أذكار المساء الثابتة عن النبي

أذكار المساء مكتوبة كما ورد من السُنة النبوية.. اغتنم ثوابها

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة

الضويني يتفقد برنامج تعلم لغة الإشارة في الجامع الأزهر

مفتى الجمهورية خلال مشاركته فى احتفالية الأوقاف

مفتي الجمهورية يشارك في احتفالية الأوقاف بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة

استمرار توافد العاملين بالقطاع الصحي بالشرقية على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب

يقلل مخاطر الوفاة ويحسّن صحة القلب.. فوائد مذهلة لتناول الفلفل المقلي يوميا

ابرزهم يسرا وعمرو يوسف .. تعرف على لجنة تحكيم مسابقة " الراوي" في نسختها الثانية

التفكير الزائد… كيف يدمّر يومك دون أن تشعري؟ وأقوى 7 طرق لإيقافه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

