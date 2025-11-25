رئيس حزب المؤتمر: الإدلاء بالصوت الانتخابي رسالة تعبر عن إرادة الشعب المصري

أدلى اليوم الربان عمر المختار صميدة، رئيس حزب المؤتمر، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، مؤكدًا أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية الطريق الحقيقي لبناء وطن قوي ومستقبل أفضل لأبنائنا.

أكّد رئيس حزب المؤتمر أن المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية القادمة تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مشتركة تقع على عاتق كل مواطن حريص على مستقبل الوطن.



وشدّد صميدة على أن الدولة المصرية تخوض مرحلة فارقة تتطلب اصطفافًا ووعيًا عامًا، وأن المشاركة في الانتخابات تعكس دعمًا مباشرًا لمسيرة الاستقرار والتنمية.

وأوضح رئيس حزب المؤتمر أن الإدلاء بالصوت الانتخابي هو رسالة قوة تعبر عن إرادة الشعب المصري، وتؤكد ثقة المواطنين في قدرة الدولة على مواصلة البناء وتحقيق طموحاتهم. كما ثمّن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وتوفير كل السبل اللازمة لخروجها بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر.

واختتم رئيس الحزب دعوته بالتأكيد على أن المشاركة الإيجابية هي الركيزة الأساسية لترسيخ الديمقراطية، وأن دعم الدولة المصرية في هذه المرحلة يُعد دعمًا لمستقبل الأجيال القادمة، داعيًا جميع المواطنين للنزول بكثافة إلى لجان الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري.