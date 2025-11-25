بعد نجاح روح ومع المصطفى .. نورهان الشيخ تطل ببرنامج قصة من نور على النهار

أعلنت شبكة تليفزيون النهار انضمام الداعية الإسلامية الشابة نورهان الشيخ إلى شاشتها حيث ستقدم برنامجاً جديداً بعنوان "قصة من نور" في قالب يمزج بين السرد القصصي والمشاعر الوجدانية لعرض وتأمل السيرة النبوية الشريفة .. ويسعى البرنامج إلى إعادة قراءة حياة النبي ﷺ كرحلة إنسانية ملهمة ، لا كمجرد أحداث تاريخية.



المعروف أن نورهان الشيخ تفرغت منذ سنوات لتقديم تأملات في شخصية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم - إعلامياً عبر مجموعة من البرامج المميزة منها " زوجات الحبيب " و " مع المصطفى " على شاشة النهار التي عرضت لها أيضاً برنامج " روح " في رمضان الماضي.. كما صدر لها كتاب " أحب من نفسي " بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في جزئين 2023 و 2024 .. إلى جانب مشاركاتها المستمرة في ندوات خاصة بالجامعات والمدارس تهتم بغرس الأخلاق والقيم الإنسانية .



نورهان الشيخ تخرجت في معهد إعداد الدعاة إلى جانب بكالوريوس الفنون الجميلة ، وهي حاصلة على إجازة علمية في السيرة النبوية الشريفة وإجازات في خمس قراءات للقرآن الكريم .