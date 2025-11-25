قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأهلي يعرض مليون ونصف دولار على «ديانج» .. وتجديد العقد قريبًا
الأرجنتين تفتح سفارتها بالقدس.. و«ميلي» يعلن زيارته لإسرائيل في 2026
هل بر الوالدين وصلة الأرحام تزيد في الرزق والعمر؟.. علي جمعة يجيب
«الكاف» يهنئ حكيمي بعد تتويجه.. والنجم المغربي يطمئن جماهيره قبل البطولة
أحمد مكي يشارك في مسلسل «كارثة طبيعية» مع محمد سلام في الحلقة الأخيرة
متى تصبح البطاطس سامّة ولا تصلح للأكل؟.. علامات خطيرة تظهر عند التخزين الخاطئ
تبدأ من 27 جنيهًا .. أسعار الزيوت في منافذ وزارة التموين
رئيس المتحف الكبير متحدث رئيسي ضمن فعالية ثقافية بمنظمة اليونسكو
ترامب: لا تزال هناك بعض الخلافات وأتطلع إلى لقاء زيلينسكي وبوتين
غرامات مالية وإيقافات.. اتحاد السلة يعلن عقوبات مباراة الاتحاد والأهلي بعد أزمة نهائي دوري المرتبط
بحضور نجوم الفن.. انطلاق الدورة الثانية لمهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون|صور المعاصرة
أزمة نهائي دوري المرتبط .. الاتحاد السكندري يكشف التفاصيل الكاملة
أخبار البلد

استمرار توافد ناخبي النواب إلى لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب

توافد الناخبين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب
توافد الناخبين على لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب

شهدت لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب استمرارًا ملحوظًا في توافد الناخبين خلال ساعات المساء في اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2025. 

حرص عدد كبير من المواطنين على الحضور للإدلاء بأصواتهم، ما يعكس ارتفاع الوعي السياسي ورغبة الناخبين في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان الجديد.

وأكد القائمون على اللجنة أن الإقبال المسائي جاء امتدادًا لحالة النشاط التي شهدتها اللجنة منذ الصباح، مع تزايد وصول الأسر والشباب بعد انتهاء ساعات العمل.

وشهدت محيط اللجنة حالة من التنظيم والانضباط الأمني، لضمان سهولة دخول الناخبين وتسهيل عملية التصويت، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم خلال اليومين المتبقيين من المرحلة الثانية للانتخابات.

وانطلقت  المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.

