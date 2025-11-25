استمرار توافد ناخبي النواب إلى لجنة المدرسة البريطانية بالرحاب

شهدت لجنة المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب استمرارًا ملحوظًا في توافد الناخبين خلال ساعات المساء في اليوم الثاني من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية 2025.

حرص عدد كبير من المواطنين على الحضور للإدلاء بأصواتهم، ما يعكس ارتفاع الوعي السياسي ورغبة الناخبين في المشاركة في اختيار ممثليهم داخل البرلمان الجديد.

وأكد القائمون على اللجنة أن الإقبال المسائي جاء امتدادًا لحالة النشاط التي شهدتها اللجنة منذ الصباح، مع تزايد وصول الأسر والشباب بعد انتهاء ساعات العمل.

وشهدت محيط اللجنة حالة من التنظيم والانضباط الأمني، لضمان سهولة دخول الناخبين وتسهيل عملية التصويت، وسط توقعات باستمرار هذا الزخم خلال اليومين المتبقيين من المرحلة الثانية للانتخابات.

وانطلقت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل والتي تُجرى تحت إشراف مستشاري الهيئات القضائية، وتستمر على مدى يومين متتاليين وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وتضم المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.