أسعار النفط تهبط مع تقدم محادثات إنهاء حرب أوكرانيا



تراجعت أسعار النفط بشدة مع ظهور مؤشرات على تقدم محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا، ما عزز التوقعات باستمرار تدفق الإمدادات الروسية للسوق.

انخفض سعر خام "برنت" للتسليم في يناير بنسبة 1.4% ليستقر عند 62.48 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.5% لتستقر بالقرب من 58 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له في شهر، مع ظهور مؤشرات على إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وانخفضت السلعة في بادئ الأمر بعد أن أفادت شبكة "إيه بي سي نيوز" بأن كييف وافقت على بنود اتفاق سلام مُعدّل يهدف لإنهاء حرب روسيا المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات في البلاد.

ما هي مضامين الخطة الأميركية الروسية لإحلال السلام في أوكرانيا؟

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن المحادثات حول خطة السلام مستمرة مع الولايات المتحدة.

ولا تزال نقاط أساسية بحاجة إلى حل بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، بما في ذلك أكثر القضايا تعقيداً، وفقاً لشخص مطلع على الأمر. وأشار متحدث باسم البيت الأبيض إلى تفاؤل بشأن الجهود، مع التحذير من أن بعض التفاصيل ما تزال بحاجة إلى تسوية. ولا يزال موقف روسيا من الخطة غير واضح. ونفّذت موسكو وأوكرانيا ضربات جوية خلال المساء.