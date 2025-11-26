العقارات في دبي تجذب المصريين.. و«داماك» تفتتح مكتبها الجديد بالقاهرة لدعم الطلب المُتصاعد

أعلنت داماك الإماراتية إطلاق مجتمعها السكني الجديد «داماك آيلاندز 2» في دبي، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة المجتمعات التي تطورها ضمن خطتها للتوسع في أحد أكثر الأسواق العقارية نشاطاً في المنطقة.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع افتتاح مكتب مبيعات جديد لداماك في القاهرة، في خطوة تستهدف تعزيز حضورها في السوق المصري الذي يشهد نمواً مطرداً في الإقبال على المشروعات العقارية في دبي.

يمتد المشروع الجديد على رؤية مستوحاة من ثماني جزر استوائية، ويواصل ما حققته المرحلة الأولى «داماك آيلاندز 1»، التي سجلت بيعاً كاملاً خلال 24 ساعة عام 2024 بقيمة بلغت 10 مليارات درهم.

وتطرح داماك في «آيلاندز 2» مجموعة واسعة من الفلل والتاون هاوس بمساحات متنوعة تبدأ من 203 أمتار مربعة وتصل إلى نحو 583 متراً، مع أسعار تبدأ من 2.7 مليون درهم.

وأكدت أميرة سجواني، العضوة المنتدبة داماك العقارية، أن السوق المصري يُعد من أهم الأسواق الإقليمية للشركة، مشيرة إلى أن المصريين يأتون ضمن أكثر عشر جنسيات شراءً للعقارات السكنية في داماك.

وأضافت أن مبيعات في السوق المصري لعقارات دبي حققت نمواً مزدوج الرقم خلال الفترة الماضية، مع توقعات بزيادة تقارب 20% في عام 2026، موضحة أن افتتاح المكتب الجديد في القاهرة يعزّز التواصل المباشر مع العملاء ويدعم حركة الاستثمار بين القاهرة ودبي.

ويأتي المشروع في وقت تسجل فيه دبي نمواً لافتاً في النشاط العقاري، مع ارتفاع المبيعات بنسبة 40% خلال النصف الأول من 2025. كما واصلت مجتمعات داماك تحقيق أداء قوي؛ إذ باع مشروع «داماك آيلاندز 1» أكثر من 4,185 فيلا وتاون هاوس خلال الفترة نفسها، بينما سجل «داماك هيلز 2» مبيعات تجاوزت 1,940 وحدة.

كما ارتفعت أسعار الوحدات في عدد من مشاريع داماك بنسب تراوحت بين 29% و86% منذ إطلاقها، ما يعكس استمرار الطلب وثقة المستثمرين في القيمة طويلة الأمد لهذه المجتمعات.