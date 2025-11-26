عودة التيار الكهربائي لقرى الشيخ الشاذلي وبرنيس بعد تحسّن الأحوال الجوية بمرسى علم

شهدت قريتا الشيخ الشاذلي وبرنيس بمدينة مرسى علم، صباح اليوم الأربعاء، إعادة تشغيل التيار الكهربائي بشكل كامل، بعد استقرار حالة الطقس وتوقف الأمطار والسيول التي ضربت جنوب المحافظة خلال الساعات الماضية.

وكانت الأجهزة المختصة قد قامت بفصل الكهرباء بشكل مؤقت فور بدء موجة الأمطار، في إجراء وقائي معتاد بالمناطق الجبلية والصحراوية التي تتعرض لمجاري سيول طبيعية، وذلك حرصًا على سلامة السكان ومنع أي مخاطر ناتجة عن تسرب المياه أو احتمالات تلف الكابلات الأرضية.

سيول عبر الأودية وتجمع مياه على الطريق الدولي

وتعرضت مناطق الشيخ الشاذلي وبرنيس أمس، الثلاثاء، لسيول متوسطة، تدفقت عبر عدة أودية جبلية، ما أدى إلى تجمع كميات من المياه على الطريق الرئيسي في مناطق الكيلو 140 و135 و136، قبل أن تتعامل فرق الطوارئ مع الموقف وتعيد الأمور إلى طبيعتها.

تحذيرات الأرصاد واستمرار حالة الطوارئ

كانت هيئة الأرصاد الجوية قد أعلنت استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من حلايب وشلاتين.

في السياق ذاته، تواصل محافظة البحر الأحمر اليوم، الأربعاء، رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع المدن الجنوبية، في إطار خطة الاستعداد لمواجهة أي موجات جديدة من التقلبات الجوية، مع متابعة مستمرة من غرف العمليات الرئيسية والفرعية لحظة بلحظة.