قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تتسبب في أضرار للركاب وسائقي القطارات.. السكة حديد توجه تحذيرًا للمواطنين
عقوبة تاريخية.. الرئيس البرازيلي السابق يبدأ تنفيذ حكما بالسجن 27 عاما
إندونيسيا .. زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب الساحل الغربي لشمال سومطرة
ترامب: واشنطن أوقفت جميع عمليات تقديم طلبات الهجرة من أفغانستان
هل يجب لمن صلى منفردا إقامة الصلاة؟ .. لجنة الفتوى تجيب
أسعار الذهب يوم الخميس 27-11-2025 في مصر
بدء امتحانات شهر نوفمبر بمدارس محافظة القاهرة اليوم
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس
هل يعيد ترامب مبعوثه إلى بلاده؟ التسجيلات المسربة تهدد مستقبل المفاوضات
شاهد| أحدث تصوير جوي لتقدم أعمال مترو الإسكندرية
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

السجن المشدد 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة استخدام الأطفال في العمل القسري

الحبس
الحبس
معتز الخصوصي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استخدام الأطفال في العمل القسري، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

العمل القسري

نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

قانون العقوبات العمل القسري الأطفال الاستغلال الجنسي الأبحاث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

أرشيفية

خطوات لإزالة السوابق الجنائية من سيستم وزارة الداخلية.. تعرف عليها

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: الوزن الزائد جزء من ثقافة الأكل في مصر

ترشيحاتنا

شوربة القرع

طريقة عمل شوربة القرع بمذاق شهي .. اعرفي المقادير

ماربورج

أثار قلق العالم .. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج

آلام المفاصل

لماذا تزداد آلام المفاصل بعد سن الأربعين؟.. 7 أسباب خفية لا ينتبه لها أحد

بالصور

مع بداية الشتاء..طريقة عمل حمص الشام "الحلبسة"

طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)
طريقة عمل حمص الشام (الحلبسة)

مزاد سيارات جديد تابع لجمرك بورسعيد

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد

طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.
طريقة عمل كيك البسبوسة بمذاق جيد.

أفضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هي؟

افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما
افضل 5 فوائد عند تناول الفستق..ما هما

فيديو

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد