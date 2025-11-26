"بحوث الصحراء" يبحث مع وفد صيني تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
"بحوث الصحراء" يبحث مع وفد من الأكاديمية الصينية للغابات تعزيز التعاون في مجال مكافحة التصحر
أ ش أ

بحث مركز بحوث الصحراء مع وفد من الأكاديمية الصينية للغابات، سبل تعزيز التعاون العلمي في مجالات مكافحة التصحر والتأقلم مع الجفاف وحماية الموارد البيئية في المناطق الصحراوية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتفعيل الشراكات مع الجهات العلمية الدولية، وتعزيز سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات.

استقبلت الوفد الدكتور غادة حجازي نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات، نيابة عن الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، حيث تأتي الزيارة في إطار جهود المركز في القضايا المرتبطة بقضايا مكافحة التصحر واستدامة النظم البيئية.

وأكد الجانبان عمق العلاقات العلمية بين مصر والصين، ودور الشراكات المشتركة في دعم الأبحاث وتخريج طلاب الدراسات العليا، خاصة في المجالات المرتبطة بالبيئة والصحراء. 

وقدّم خبراء المركز عروضا حول جهود رصد وتقييم التصحر باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، إضافة إلى إنجازات المركز في مجالات المياه والزراعات الملحية.

وناقش الجانبان مسودة مذكرة التفاهم المرتقب توقيعها قريبًا، والتي تتضمن تنفيذ مشروعات وبحوث مشتركة، وتبادل الزيارات العلمية، والتعاون في الإشراف على طلاب الدراسات العليا.

وشملت الزيارة تفقد المعمل المركزي ومركز التميز لتحلية المياه ومصنع الأغشية، حيث أبدى اهتمامًا كبيرًا بالإمكانات البحثية والتقنية المتقدمة للمركز.

ومن المقرر أن يواصل الوفد الصيني برنامجه بزيارة المحطة الإقليمية برأس سدر بجنوب سيناء للتعرّف على أنشطة الزراعات الملحية والبنك الإقليمي للجينات، بمرافقة عدد من الباحثين المتخصصين من مركز بحوث الصحراء.

حضر اللقاء، الدكتور أحمد عبد العاطي المنسق التنفيذي وممثل مصر بلجنة العلم والتكنولوجيا لاتفاقية مكافحة التصحر، والدكتور محمد يوسف رئيس قسم الجيولوجيا وخبير الاستشعار من البعد بالمركز وعضو اللجنة العلمية لمكافحة التصحر، والدكتور محمد حمدي المشرف على المحطات البحثية ومنسق العلاقات المصرية الصينية بالمركز، والدكتور مصطفى محيي الباحث المساعد بقسم الكثبان الرملية، فيما ضم الوفد الصيني قيادات من الأكاديمية، ومسؤولين من السفارة الصينية بالقاهرة.

مركز بحوث الصحراء الأكاديمية الصينية للغابات تعزيز التعاون العلمي مجالات مكافحة التصحر حماية الموارد البيئية في المناطق الصحراوية

