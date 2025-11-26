اقتصادية النواب: تعزيز مكانة مصر في سوق التمور العالمية خطوة إستراتيجية لدعم المزارعين

أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشاركة مصر في اجتماعات المجلس الدولي للتمور ومعرض عالم التمور في الرياض، برئاسة وزير الزراعة علاء فاروق، تمثل خطوة استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة لمنتجات التمور المصرية وفتح أسواق جديدة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار الدسوقي في تصريح خاص لـ صدي البلد إلى أن مصر، بصفتها أكبر منتج للتمور في العالم، تمتلك فرصة حقيقية لتعزيز صادراتها ورفع جودة المنتجات من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية في مجالات الزراعة والتصنيع والتسويق، مؤكداً أن هذا يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة ودعم صغار المزارعين وأصحاب المزارع على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن الاجتماعات تهدف إلى مواجهة التحديات التي تواجه مزارعي النخيل، مثل الآفات الزراعية واستخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والتصنيع، وهو ما سيمكن مصر من تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق العالمية.

كما شدد الدسوقي على أهمية تعزيز التعاون الفني بين الدول الأعضاء بالمجلس، بما يتيح تبادل الخبرات في طرق الإنتاج والمعالجة والتغليف والتسويق، مؤكداً أن ذلك يساعد على وضع مصر في موقع الريادة على مستوى صناعة التمور، ويدعم جهود الدولة في زيادة الصادرات وتعظيم العائد الاقتصادي للقطاع الزراعي.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الدولة لدعم الزراعة التصديرية، وتعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات الوطنية، وتحقيق التنمية المستدامة للمزارعين المصريين، بما يواكب تطلعات مصر في تعزيز مكانتها على الخارطة العالمية للتمور.