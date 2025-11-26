قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
كيف تغيّر الحلول الرقمية شكل قطاع إعادة التدوير؟

إعادة التدوير
إعادة التدوير
أحمد عبد القوى

يشهد قطاع إدارة المخلفات في مصر تحولًا متسارعًا نحو تبنّي حلول أكثر ذكاءً وكفاءة، معتمدًا على التكنولوجيا لتطوير منظومة إعادة تدوير قادرة على تلبية احتياجات المدن النامية ومواجهة تحديات الاستهلاك المتزايد. وتمثل إعادة التدوير الذكي اليوم أحد أهم الاتجاهات الحديثة التي تعتمد على البيانات الرقمية، والتطبيقات التفاعلية، والتحليلات المتقدمة لرفع كفاءة جمع وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يحقق وفورات بيئية واقتصادية ملموسة. وفي هذا الإطار تلعب التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في تتبع حجم المخلفات، وتحديد المسارات المثلى للجمع، وربط مقدمي الخدمة بالمواطنين عبر منصات رقمية تتيح جدولة المواعيد بسهولة وتحسين سرعة الاستجابة.  

ويتوسط هذا المشهد المتطور صعود Big Scrappers كنموذج بارز يوظف التكنولوجيا لرفع كفاءة إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري، ما يساهم في خلق فرص جديدة للشباب ودعم الابتكار البيئي.  

وتسهم حلول إعادة التدوير الذكي في رفع الوعي المجتمعي وتخفيض الانبعاثات وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية عبر إطالة دورة حياة المنتجات وإعادة دمج المواد في الصناعة. كما تُظهر التجارب المحلية أن الاعتماد على التكنولوجيا يسهم في بناء منظومة أكثر شفافية وكفاءة، قادرة على دعم المدن في رحلتها نحو الاستدامة. ويُعد هذا الاتجاه خطوة ضرورية نحو مستقبل يحافظ على البيئة ويعزز النمو الاقتصادي في آن واحد.  

وتعد الشركة إحدى الجهات الرائدة في مجال إعادة التدوير الذكي وإدارة المخلفات بالاعتماد على التكنولوجيا في مصر. 

تأسست عام 2012، وتطورت في 2024 لتصبح منظومة رقمية متكاملة تعتمد على جمع وفرز وتدوير مختلف المواد، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الدائري بشكل مستدام.

إعادة تدوير مصر شباب

بالصور

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

