كيف تغيّر الحلول الرقمية شكل قطاع إعادة التدوير؟

يشهد قطاع إدارة المخلفات في مصر تحولًا متسارعًا نحو تبنّي حلول أكثر ذكاءً وكفاءة، معتمدًا على التكنولوجيا لتطوير منظومة إعادة تدوير قادرة على تلبية احتياجات المدن النامية ومواجهة تحديات الاستهلاك المتزايد. وتمثل إعادة التدوير الذكي اليوم أحد أهم الاتجاهات الحديثة التي تعتمد على البيانات الرقمية، والتطبيقات التفاعلية، والتحليلات المتقدمة لرفع كفاءة جمع وفرز المواد القابلة لإعادة التدوير، بما يحقق وفورات بيئية واقتصادية ملموسة. وفي هذا الإطار تلعب التقنيات الحديثة دورًا محوريًا في تتبع حجم المخلفات، وتحديد المسارات المثلى للجمع، وربط مقدمي الخدمة بالمواطنين عبر منصات رقمية تتيح جدولة المواعيد بسهولة وتحسين سرعة الاستجابة.

ويتوسط هذا المشهد المتطور صعود Big Scrappers كنموذج بارز يوظف التكنولوجيا لرفع كفاءة إدارة المخلفات وتعزيز الاقتصاد الدائري، ما يساهم في خلق فرص جديدة للشباب ودعم الابتكار البيئي.

وتسهم حلول إعادة التدوير الذكي في رفع الوعي المجتمعي وتخفيض الانبعاثات وتقليل الضغط على الموارد الطبيعية عبر إطالة دورة حياة المنتجات وإعادة دمج المواد في الصناعة. كما تُظهر التجارب المحلية أن الاعتماد على التكنولوجيا يسهم في بناء منظومة أكثر شفافية وكفاءة، قادرة على دعم المدن في رحلتها نحو الاستدامة. ويُعد هذا الاتجاه خطوة ضرورية نحو مستقبل يحافظ على البيئة ويعزز النمو الاقتصادي في آن واحد.

وتعد الشركة إحدى الجهات الرائدة في مجال إعادة التدوير الذكي وإدارة المخلفات بالاعتماد على التكنولوجيا في مصر.

تأسست عام 2012، وتطورت في 2024 لتصبح منظومة رقمية متكاملة تعتمد على جمع وفرز وتدوير مختلف المواد، مع التركيز على تمكين الشباب وتعزيز الاقتصاد الدائري بشكل مستدام.