بكين تحث طوكيو على الإسراع في التخلص من الأسلحة الكيميائية المهجورة في الصين

حثت الصين، اليوم /الخميس/ اليابان، على الإسراع في عملية التخلص من الأسلحة الكيميائية المهجورة في الصين، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي عقد في لاهاي بهولندا.



وخلال الجلسة، راجع المندوبون مدى تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس التنفيذي بشأن قضايا التدمير، وقدم الوفد الياباني تقريرا مرحليا عن جهود بلاده في التخلص من الأسلحة الكيميائية المهجورة في الصين، مشيرا إلى أن إنفاقها على المشروع في عام 2025 قد انخفض بنسبة 8ر6 بالمائة، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "شينخوا" الصينية .



وقال وانج دا شيويه، رئيس الوفد الصيني في الدورة الثلاثين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، إن "هذا التقرير يركز بشكل أحادي على التقدم المحرز في مجال التدمير والاستثمار، متجنبا أي مناقشة للمشاكل الأساسية".



وأكد وانج أنه بموجب الاتفاقية، كان ينبغي على اليابان أن تنتهي من عملية تدمير الأسلحة الكيميائية المهجورة في الصين بحلول عام 2007، إلا أن الموعد النهائي تم تأجيله أربع مرات، مشيرا إلى أن التأخيرات ترجع إلى "قلة اهتمام اليابان، وعدم كفاية استثماراتها، وعدم تقديمها معلومات طوعية وافية حول مواقع دفن الأسلحة"، بحسب قوله.



وحذرت الصين من أن الأسلحة الكيميائية اليابانية لا تزال تشكل مخاطر جسيمة على أرواح وممتلكات المواطنين الصينيين وعلى البيئة، وحثت بكين طوكيو على أخذ مخاوف الصين والمجتمع الدولي على محمل الجد، والوفاء بالتزاماتها، وتكثيف الجهود في جميع جوانب عملية تدمير الأسلحة.



وأعربت أكثر من اثنتي عشرة دولة، من بينها روسيا وجنوب إفريقيا وتونس، عن دعمها للصين، ودعت اليابان إلى تسريع تدمير الأسلحة.



وكان المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، قد لفت إلى أهمية هذه القضية في افتتاح المؤتمر يوم الاثنين، وقال للدول الأعضاء "من المهم الإشارة إلى أن التدمير الكامل للأسلحة الكيميائية في جميع أنحاء العالم لا يمكن تحقيقه إلا بعد اكتمال مهمة تدمير جميع الأسلحة الكيميائية المتروكة في الصين".

