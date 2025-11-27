حسام هيبة يناقش فرص الاستثمار مع رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين

التقى حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة غادة نور مساعد وزيرة الاستثمار والتجارة الخارجية، الشيخ فيصل بن قاسم آل ثانى ،رئيس مجلس ادارة مجموعة الفيصل القابضة ورئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة آرتك التابعة للمجموعة .

وتم عرض أخر مستجدات بيئة الاستثمار في مصر والفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر .



كما ان مصر قد قامت بتنفيذ العديد من الإصلاحات التي من شأنها توفير مناخ ملائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن توفير آليات مختلفة لتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، مشيرا إلى الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتمكين القطاع الخاص وإتاحة فرص أكبر لمشاركته في التنمية ، فضلا عن تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.

وقد أكد رئيس الشركة على اهتمامهم بالتوسع فى استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة وتم عرض خطط الشركة التوسعية فى مصر.

وقد اتفق الجانبان على مواصلة التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة لتبادل البيانات المتعلقة بالفرص الاستثمارية التي ترغب الشركة بدراستها وكذا عقد اجتماعات وزيارات ميدانية للشركة.