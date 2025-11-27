هيئة الاستثمار: الجائزة المثالية للتميز خطوة لتعظيم دور الشركات في خدمة المجتمع

قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الجائزة المثالية للتميز تمثل إحدى المبادرات الهادفة لتعزيز دور الشركات في المسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن هذا البُعد يعد ركيزة أساسية في قانون الاستثمار الذي يشجع المؤسسات على المساهمة في جهود التنمية المستدامة ضمن معايير واضحة وأطر محددة.

وأوضح “هيبة” وفقا لما عرضه برنامج “الحياة اليوم” والمذاع عبر قناة “الحياة” أن هناك اليوم عددًا متزايدًا من الشركات المصرية المتميزة التي استطاعت تحقيق نجاحات في مجالات مختلفة من العمل المجتمعي، معتبرًا هذا التطور دليلًا على وعي متنامٍ لدى القطاع الخاص بأهمية مسؤوليته تجاه المجتمع.

وأكد أن الهيئة تعتزم خلال الفترة المقبلة توسيع نطاق المسابقة وزيادة التوعية بأهميتها، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على إطلاق مبادرات مستدامة تسهم في دعم خطط التنمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.